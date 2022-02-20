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花期將至！年度代表色5大賞花熱點一次看

▲旅遊平台業者也搭上年度代表色「長春花藍」熱潮，特蒐全台5大彩通（Pantone）流行色賞花熱點。（圖／嘉義縣政府提供）
▲旅遊平台業者也搭上年度代表色「長春花藍」熱潮，特蒐全台5大彩通（Pantone）流行色賞花熱點。（圖／嘉義縣政府提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-20 14:11:59

雖然寒流發威，但許多民眾已開始規劃入春後的賞花行程，旅遊平台業者也搭上年度代表色「長春花藍」熱潮，特蒐全台5大彩通（Pantone）流行色賞花熱點，邀請民眾一同出遊！

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國際色彩權威彩通（Pantone）每年都會發表年度代表色，去（2021）年底公布2022年度代表色為「長春花藍」，包括藍色的特質又保留紫紅色的基調，展現出機靈愉悅的態度和充滿活力的面貌，加上Pantone為2022春夏季紐約時裝週挑選出的暗影紅、蛛絲粉、黃水仙、白雪公主等流行色，一時之間社群都被Pantone流行色洗版，許多網友也跟著這些流行色曬出穿搭美照。
 
春暖花開之際，Klook也以Pantone年度流行色系特搜全台5大賞花熱點，讓喜愛賞花與拍美照的旅客，輕鬆用大自然最美的顏色拍出擁有2022流行色的滿版花系美照。
 
阿里山除了能夠欣賞山櫻與雪白的吉野櫻美景，還能欣賞到與Pantone年度代表色「長春花藍」相近的浪漫紫藤花，仙氣十足的紫藤花與阿里山高聳的山脈交互點綴，展現出機靈、愉悅且充滿活力的樣貌，在春天搭上森林小火車造訪阿里山沼平公園、阿里山慈雲寺、阿里山工作站前等多處，都能捕捉到紫藤花海夢幻美景。

▲「九族櫻花祭」是台灣唯一獲得日本海外賞櫻名所認證的賞櫻勝地
▲「九族櫻花祭」是台灣唯一獲得日本海外賞櫻名所認證的賞櫻勝地
「九族櫻花祭」是台灣唯一獲得日本海外賞櫻名所認證的賞櫻勝地，園區內不僅種植5,000多株的櫻花樹，更精心打造日式風格造景紫藤七福神社、祭典燈座等，除了白天可以欣賞到八重櫻、吉野櫻、富士櫻美翻的漸層色調外，到了夜晚還能欣賞顏色相近高度顯眼且帶有時尚感Pantone「暗影紅」色的夜櫻，在夜幕中被打上燈光的櫻花林倒映在湖面，宛若置身日本非常浪漫。

柔美的Pantone「蛛絲粉」色調不僅有滿滿的少女感，還帶點清新也如雲朵般輕柔夢幻，大自然中的櫻花，也剛好有著相近的粉嫩夢幻色調，四季都有不同樣貌的陽明山，到了春天將開滿櫻花，更是追櫻族每年不可錯過的打卡景點之一，除了有吉野櫻、寒櫻、昭和櫻等接力綻放，同時也是迎接杜鵑花、桃花、茶花、野牡丹等花卉盛開的季節，沿路開展的深淺粉紅色花朵，隨手拍攝都是一幅美照。

台南億載金城旁的億載公園是台南市知名的黃花風鈴木賞花景點之一，每到三月初，金色花海綻放，漫步在護城河畔，沿途欣賞著黃花風鈴木與河面的倒影更是非常浪漫，黃花風鈴木在花朵盛開時，通常沒有綠葉的相襯，純粹的金黃色花海相當壯觀，與Pantone「黃水仙」色相近，顏色雖然亮但不會過於浮誇，給人滿滿愉悅感。

▲台南億載金城旁的億載公園是台南市知名的黃花風鈴木賞花景點之一。（圖／業者提供）
▲台南億載金城旁的億載公園是台南市知名的黃花風鈴木賞花景點之一。（圖／業者提供）
武陵農場除了是著名的賞櫻景點，在春天也能欣賞到夢幻稀有的白藤花，武陵農場的白藤花將緊接著櫻花季登場，園內種植百棵樹齡超過30年的白藤花，花量豐沛且香味濃郁，在山頭形成美麗的白藤花海，令人宛如置身Pantone「白雪公主」色純淨的世界中；而位在苗栗三義，隱身在茂盛蒼翠林蔭裡，有著古色古香建築風格的卓也小屋渡假園區，也擁有許多雪白色的油桐花，充滿歐風牛角村花園風格，彷彿走入浪漫白雪童話之中。

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