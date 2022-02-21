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風災返鄉尋根 更謙卑面向土地
來到土坂部落（Tjuabal）邊緣的「不懂休閒農園Putung」展開山林尋跡之旅。Tjuabal的排灣族語為土地遼闊、物產豐饒之意，Putung則是排灣族語「角落、邊陲」之意，主人朱正弘與周照瑩夫妻，取其意涵與音譯，將農園命名為「不懂」，也代表原本各有正職的兩人，因為不捨父母留下的土地荒廢，返鄉整理遭受風災摧殘土地卻什麼都不懂，周照瑩曾說：「我們真的是不懂，不懂得怎麼專業種植農作。」一切重新學習，只為了讓這片土地重新綻放生命。
走進農園、戴上花環的那一刻，立刻能感受溪流負離子、森林芬多精環繞的舒心感，經過一系列部落迎賓儀式、向祖靈祈福、鞦韆體驗，以及跟著獵人學習搭建獵寮、製作陷阱的遊程，入夜後，迎來最歡樂的時光，大家坐在獵寮前享用原民風味炭火烤肉，喝著小米酒促膝而談，沉浸式的野營洗禮讓人帶回滿滿的感動。
沐浴星空、晨光與小米田
夜裡入住的土坂部落「金宿民宿」是一家溫馨優雅的旅店，由返鄉青年亞璇和家人一手打理，除了讓旅人住得舒服，她也希望以民宿為基地，結合部落遊程、工藝、農產，帶領更多人認識、探索土坂的生活美學，擁有好廚藝的她，也會親自下廚供應部落風味餐、輕食下午茶，並且提供場地舉辦手工藝教學和講座課程，化身舒適的體驗教室。除了夜賞星空，晨起漫步還有一整片的小米田相隨，部落婦女在小米田裡架設啤酒空罐製作的趕鳥器，鄉間不時傳來清脆的聲響，趣味盎然。
木雕創作體驗 自製手感杯墊
入選台東縣達仁鄉《達人圓夢計劃》的「Sapari撒巴里文化工藝室」，兼具了張威光工藝、張威龍音樂傳承的雙重內涵，工作室典藏許多已故國寶大師朱財寶的木雕作品，而張威光正是朱財寶的大兒子，少時曾陪伴父親上山尋找木材，也看過父親渴望將技藝傳承給孩子的神清，後來他北上喜來登飯店工作，一待18年，期間偶有創作，直到近年才決定與妻子舉家返鄉，共同守護家園，努力活出第二種人生。
走訪工藝室，不僅能觀賞排灣部落美學的木雕作品，還能看到張威光結合現代手法的創新作品，感受父與子、傳統與創新激盪的創作火花，同時，也可以嘗試拿起刻刀感受木頭的溫度，跟著張威光雕刻獨一無二的杯墊，將美好的部落印象收藏在旅行回憶中。
景點資訊
不懂休閒農園
地址：台東縣達仁鄉土坂12鄰171之34號
電話：0981-055-715周小姐09:00-17:00
FB：土坂putung休閒釣魚露營農場
消費：電洽，半日遊套裝行程包含原味饗宴、獵人時光、情歌鞦韆等
金宿民宿
地址：台東縣達仁鄉土坂村土坂路48-9號
電話：089-761-668、0926-261-311 吳小姐
時間：17:00-21:00（預約時間）
FB：土坂金宿
消費：雙人房平日1,800元至2,200元、假日2,200元至2,800元；4人房平日4,200元、假日4,800元（住宿皆附早餐）
撒巴里文化工藝室
地址：台東縣達仁鄉土坂村3鄰48-3號
電話：089-761-318
FB：sapari(撒巴里)文化工藝室
時間：11:30-19:30（週二、三公休）
消費：工作室參觀與導覽、杯墊木雕體驗，收費請電洽
這篇文章 台東旅遊｜來去部落住一晚 和土坂部落獵人學習山居智慧 最早出現於 行遍天下旅遊網