升息加地緣政治 近5成民眾仍估上半年台股高點登萬九
國泰金控今（21）日公布今（2022）年2月國民經濟信心調查結果，全球疫情升溫、國際地緣政治風險緊張與主要央行收緊貨幣政策的預期，影響近期歐美股市走勢震盪，民眾對股市的樂觀指數走低至8.4（1月24.7），風險偏好指數亦下降至14.4（1月19.9）。不過，對於上半年台股高點的預期，有近5成的民眾預估高點在19000點上方，但僅7.8%的民眾預期高點會超過2萬點。
記者顏真真/台北報導
2022-02-21 10:16:56｜2022-02-21 10:18:10
國泰金這項調查是在今年2月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬9523份有效填答問卷。
國泰金指出，近期歐美股市走勢震盪，股市樂觀情緒與風險偏好皆下降，全球疫情升溫、國際地緣政治風險緊張與主要央行收緊貨幣政策的預期，影響近期歐美股市走勢震盪，2月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數走低至8.4，風險偏好指數亦下降至14.4。
對於2022年上半年台股高點的預期，國泰金調查發現，有高達26.6%的民眾認為台股指數高點將落在18000點至18500點區間，有23.7%的民眾預期高點落在18500點至19000區間，也有23.6%則認為落在19500點至20000區間，僅7.8%的民眾預期高點會超過2萬點。總結而言，近5成的民眾預期2022上半年台股高點在19000點上方。
至於民眾對2022年上半年台股低點的預期，調查結果顯示，有23.8%的民眾預期2022年上半年台股低點將落在17000點至17500點區間，23.1%的民眾認為台股低點將落在16000點以下，19.7%的民眾則預期落在16000點至16500點區間，總結而言，逾6成的民眾預期2022上半年台股低點在17000點下方。