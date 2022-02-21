寒流來吃哪款泡麵才內行？「這類型」老饕推爆：肉還超多
受到今年首波寒流影響，全台溫度斷崖式急降，讓許多民眾實在冷到受不了，就想來碗熱湯暖胃；不過若不想出門買熱湯，外送又叫不到時，泡麵就是最快速、口味又豐富的最佳首選了，對此，就有網友好奇「天冷吃啥泡麵內行」，貼文一出，「這類型」也榮獲老饕最愛。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 11:09:13
該名網友在PTT以「天冷要吃哪種泡麵才對啊」為題發文，表示寒流來襲，天氣寒冷，想要請教諸位八卦板上博學多聞、見多識廣的優質鄉民們，「要吃什麼泡麵才會比較暖啊，有沒有相關的八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「滿漢、麻辣鍋」、「雙響炮」、「檳城白咖哩」、「泡麵都一樣，吃到最後都一個肉精味」、「辛拉麵」、「吃啥泡麵，火鍋煮起來」、「正在吃辛拉麵XD」、「維力炸醬麵湯的」。
其中，有酒包的泡麵，或是麻油口味類型的泡麵最多人推薦，「麻油雞麵啊」、「麻油雞補」、「麻油雞麵」、「大補帖，XX鴨的好吃，含調理米酒，便利超商很像只在小七鋪貨」、「大補帖都有酒包，之前特價買了一組」。
事實上，日前《NOWnews今日新聞》就曾報導「本土泡麵誰CP值最高？老饕喊『2王者』秒愛上：肉多又軟」一文，其中2王者就是台酒系列的「花雕酸菜牛肉麵及麻油雞」，網友紛紛大讚「推薦花雕牛，肉給很多又軟」、「一直都覺得麻油雞比花雕雞好吃很多」、「還是比較喜歡麻油雞」、「花雕牛更好」、「酸菜牛肉麵比較好吃」、「酸菜牛肉不錯」。（編輯：郭佩蓉）