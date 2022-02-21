巴戈胰臟癌病逝！營養師建議養成「3習慣」降低罹癌率

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資深藝人巴戈在昨晚（16日）因胰臟癌擴散病逝於台北長庚醫院，事實上，依據衛福部2019年統計顯示，台灣每一年約有2500位國民因胰臟癌而過世，更讓胰臟癌一舉超越胃癌，成為國人10大癌症死因中的第7名。
越L'excellence功能醫學診所院長陳君琳表示，除了家族史、少數罕見遺傳性疾病之外，有幾大族群往往與胰臟癌脫離不了關係。例如：因過度肥胖（BMI >30）罹患胰臟癌風險就增加20%；大量抽菸、飲酒亦容易引起慢性胰臟炎，一旦患有慢性胰臟炎，進而產生胰臟癌風險就會大幅增加，高達7-10倍。日常的飲食習慣當中，若過度攝取紅肉，尤其高溫、煎、炸的紅肉與醃製加工的肉類（培根、香腸），亦可能導致胰臟癌發生。營養師劉馥萱也建議民眾養成3項生活習慣，降低癌症發生機率。
防範癌王找上門 先從日常3習慣開始改善！
一、均衡飲食
盡量選擇原態少加工的食物，吃足優質蛋白質及蔬菜，補充大量植化素，例如：葉黃素、玉米黃素、多酚類等，均能降低體內自由基，降低癌症發生；而像膳食纖維則能維持腸胃道健康，有助於體內排毒，調節免疫力及降低體內發炎。
二、維持體重
日常飲食盡量減少高油及刺激性的食物，若已確診胰臟癌，容易造成血糖過高，更得注意整天澱粉總量及精緻糖攝取。必要時醫師會建議注射胰島素平衡血糖，病患也需定期複診觀察病情。
三、戒掉菸酒
吸菸是胰臟癌重要成因之一，因此像一般紙菸、電子菸等，建議戒除降低風險。另外，像過量飲酒也容易引起慢性胰臟炎。若工作時需要接觸化學藥品，建議配戴口罩手套，減少直接接觸化學藥品。
營養師劉馥萱也提醒，民眾除了日常飲食均衡外，也得隨時留意體內發炎、排毒及腸胃道狀況。透過多喝水、增加活動量，或藉由瑜珈伸展、放鬆冥想、泡澡等方式，亦可幫助體內排毒及舒壓，進而達到身心健康平衡。
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