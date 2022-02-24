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清晨與深夜為一日中氣溫最低的兩個時段，因此，早出運動的長者或晚歸的上班族尤須注意，離開室內時，搭配帽子、手套、圍巾、襪子、包覆性的鞋子等，都是能夠協助保暖的必須裝備。如早起發現氣溫低，想要外出運動的民眾也可以等到8-9點後，待氣溫微升後再出門，或改為進行室內運動，降低因溫差變化大引發的風險。
而近日適逢陰雨連綿，民眾於室外也要特別著重外衣著的防水性，或是隨身攜帶輕便雨衣、雨具，防止身體淋溼加速體溫下降。至於貼身衣物的材質及保暖程度要慎選，避免保暖的同時，身體皮膚產生類似過敏的現象。
寒流來襲 低溫保命8要點
為加重民眾健康意識，國健署提出低溫保健8要點：
（1） 保暖：居家臥室、衛浴與客廳做好防寒及安全措施。
（2） 暖身：剛起床時動作放慢，補充溫開水，以暖活漸進方式慢慢增加身體活動。
（3） 避免大吃大喝及情緒起伏太大：勤喝溫水，避免血液過度濃稠，多攝取高纖食物預防便秘；飲酒會使血管擴張，加速體內溫度散失，應儘量避免，也要慎防突然用力、緊張、興奮或突然的激烈運動。
（4） 避免飯後、喝酒後立即泡澡：用餐2小時候再泡湯較為適宜，如為心臟血管疾病病患，不宜泡湯、泡澡，避免單獨爬山或從事離開人群的運動。
（5） 避開高風險時段運動：心血管疾病病患，雖需維持規律運動，但最好避開酷寒及早晚之高風險時段，尤其晚餐後勿立即運動，應至少間隔1小時待食物消化後。
（6） 妥善控制病情，規律服藥：定期追蹤病情、量測並記錄血糖、血壓、血脂肪等數據；戒菸酒、控制體重、均衡飲食。
（7） 外出隨身帶病歷卡與緊急用藥：另需註記平時就醫院所、診斷及藥物過敏史。
（8） 有症狀立即就醫。
時間就是救命關鍵 隨時注意「這幾點」症狀
吳昭軍署長指出，對於三高（糖尿病、高血壓、高血脂）患者，當氣溫驟降或溫差過大時更容易引發血管收縮，造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。
因此尤其是天冷時，三高患者、心血管疾病患者及高齡長者等族群，除規律服藥、維持量血壓並定期回診、積極做好三高的管理與控制、避免菸酒等不良習慣外，若突然出現心臟病徵兆：胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀；或是發生臉歪、手垂、大舌頭等中風徵兆，時間是最重要的關鍵，保命要訣就是（1）搶時間（2）速撥打119就醫，避免錯失黃金治療期而造成無法挽回的遺憾。
參考資料來源:：衛生福利部國民健康署
資料來源：健康醫療網 寒流來襲一日64人「冷死」 國健署籲低溫保命8要點！
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