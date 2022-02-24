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4例本土中，有3例陰轉陽，唯一例不是陰轉陽的是案20028的妻子（案20162）。陳時中補充說明，案20028從境外移入、旅館檢疫期滿出來之後，又驗出陽性，「時間上拉得非常長」，因此研判應是屬於本土染疫的可能性相對更高。
另外，地方政府在調查相關足跡時，發現他和案19665、19813有重疊足跡，「目前看來，他前後的時間和19813在同一餐廳用餐，但是還不看到時間上的連結。」但確實跟19665有時間的連結性。「他的來源也是清楚的，因此20028改列為本土案例。」另一新增案例與航警有關，這次新增的個案是航警的媳婦，染疫航警在第一時間進行疫調時表示，曾到兒子家並與孫女有接觸，因此家人也確診。該媳婦因前往照顧個案，所以也確診。
針對煉油廠群聚案，陳時中表示，新增的案20165是案19817（大林煉油廠員工）的朋友，本來就被匡列隔離，也是陰轉陽的個案。另外，案20164，研判是因案19732去台南拜訪客戶（案19862）的家人，這家人當中一家四口都染疫。而職場中3個基因定序結果出爐，與案19732到19730的序列相符。19732去拜訪客戶，客戶有一對兄弟，拜訪的是哥哥，但弟弟不在場，雖然足跡和疫調的關聯性並無清楚地連結起來，但基因序列是一致的，判斷他們都是同一傳染源。
1例改判本土 修改2本土個案傳染群聚案關聯
而19375案子中，整體是從房仲到圓山服務的系列案例，這裡並沒有新增的個案。陳時中表示，只是在礁溪飯店中最後有1位飯店員工被檢驗出來，曾跟朋友到台北逛街、吃飯，一群人幾乎都染疫，當中就包括了案19340，當時是放在礁溪的群聚案，但匡列完之後，發現在時間序、基因定序上，與19344在防疫旅館時，他們進入旅館的時間與其他相關性，居上於19340跟19344是互相傳染的可能，因此把19340案號歸類於18375相關群聚中。
陳時中表示，在目前防疫旅館相關案例中，1例是改判（18874改列本土）、另2例是個案傳染關聯來源的移動（案19340、19530），其中19340方才於上述提及，而19530則是高度懷疑在防疫旅館中染疫，因隔壁所住的正是2位在高雄港區交通船司機的父母，但19530病毒量很低無法定序，則透由他的母親的基因定序，才因而確定是相同的序列，因此把19340、19530的關聯性重新調整。陳時中總結，目前共有14家防疫旅館中，有22例研判為旅館相關的感染，而其中20例由境外移入改列本土。
【補充說明】
依據嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所工作指引中「接受檢疫期間必須遵守之規範」，為防止疫情擴散，入住本場所之檢疫期間不得外出，並禁止外來訪客會面。如有訂餐、家屬送交物品，由工作人員與外送人員、家屬當面點交確認後，於指定時間轉交予當事人；餐點非於指定時間送達集檢所者，不予收受。對於轉交物品，集中檢疫所不負確保食品安全、運送過程內容物完整之責任。[※因安全考量，恕無法轉交香菸、酒精類飲品、高耗能電器及其他危險物品（如打火機、刀）等]，另危險物品清單如後附。
資料來源：健康醫療網 本土+4、境外+45 陳時中：傳播鏈收斂中
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