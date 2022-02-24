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白內障手術創新技術　自動化「精準微脈衝」

白內障手術創新技術　自動化「精準微脈衝」
白內障手術創新技術　自動化「精準微脈衝」

健康醫療網

2022-02-24 09:31:00

【健康醫療網／記者陳蘊晨報導】陳媽媽一直有閱讀書報的習慣，前幾天剛慶祝完60大壽，但最近早上起床總覺得視力模糊，連每天閱讀的報紙看起字來也感覺吃力，出門散步眼睛對日光也變得特別敏感，不是很舒服。在一次與鄰居的聊天過程中，曾經動過白內障手術的鄰居提醒這有可能是白內障的症狀，建議陳媽媽到眼科檢查，經兒子帶往眼科尋求專業醫師協助，證實陳媽媽罹患白內障了。

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現今醫療進步，白內障手術的技術日新月異，更安全、恢復也快。搭配新式的「精準微脈衝囊袋切開術」以微脈衝方式快速自動化的製作圓形平整的前囊開口，僅需要0.004秒就能產生，精準定位又安全；而傳統手動撕開前囊方式較容易因患者緊張難以配合，眼睛無法持續置中，前囊切口形狀不容易完美平整且影響手術的困難度。醫師呼籲民眾不要因為害怕開刀而延誤白內障的就醫治療。

水晶體變混濁　可能患上「白內障」  

金門眼科診所院長江尚宜醫師解釋，眼球內面角膜和虹膜之後、玻璃體和視網膜前面有個主要屈光結構稱之為水晶體，其作用在於將光線聚焦於視網膜上，形成清楚的影像。正常水晶體本來是清澈透明的，如果因故變為混濁時，會阻擋部分或全部光線的通過，導致視覺模糊的一種病症。

江尚宜醫師表示，視力模糊是臨床判斷白內障的依據之一。一般最易察覺的症狀為視線變得模糊不清，閱讀能力降低，主要為水晶體的混濁造成，並對亮光敏感伴隨畏光情形，其它包括近視度數加深使老花眼減輕、影像重疊、光圈光暈、對比視力降低等也會是判斷依據。

影響生活應治療　新式手術選擇多

江尚宜醫師指出，白內障手術的最佳時機點，一般建議「只要會影響到日常生活」就要考慮，或是矯正視力後仍低於0.5以下也是建議的時機點。不過何時進行手術，還是要依個人評估年紀、生活狀態和職業等需求，並非人人相同。

江尚宜醫師說明，眼睛的水晶體是由一層相當薄的透明囊袋包覆，要取出白內障時需要製造一個開口，這個前囊開口步驟最為關鍵，若開口歪掉或撕破，都會增加手術的困難度，進而影響手術的結果。新式「精準微脈衝囊袋切開術」以特殊的電流微脈衝，取代人工手撕過程，自動化快速的製作一個完美的前囊切口，以更安全的方式完成手術。

新式「微脈衝囊袋切開」技術　讓白內障人生變彩色

江尚宜醫師進一步說明，與傳統白內障手術相比，「精準微脈衝囊袋切開術」提高手術精準及安全性是最主要特點，尤其針對特殊情況像是：角膜混濁、結疤、白內障過熟或小瞳孔等這些複雜病例的治療更有幫助。此外，傳統手術中怕患者萬一在手術中無法控制的亂動眼球，很容易影響手術進行，對醫師技術是一大考驗。透過「精準微脈衝囊袋切開術」就能避免這些干擾發生，大幅提高安全性。

江尚宜醫師分享一位高齡80歲的患者，對於手術很排斥，並掙扎很久才決定治療。對醫師而言，執行這位患者的手術難度非常高，但透過新式的精準微脈衝囊袋切開技術，過程中可以快速準確的切開囊袋，讓後續手術順利操作，同時讓置入的人工水晶體更穩定、視力表現更佳，的確是幫助醫師執行手術的一大功臣！



資料來源：健康醫療網 白內障手術創新技術　自動化「精準微脈衝」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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