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水晶體變混濁 可能患上「白內障」
金門眼科診所院長江尚宜醫師解釋，眼球內面角膜和虹膜之後、玻璃體和視網膜前面有個主要屈光結構稱之為水晶體，其作用在於將光線聚焦於視網膜上，形成清楚的影像。正常水晶體本來是清澈透明的，如果因故變為混濁時，會阻擋部分或全部光線的通過，導致視覺模糊的一種病症。
江尚宜醫師表示，視力模糊是臨床判斷白內障的依據之一。一般最易察覺的症狀為視線變得模糊不清，閱讀能力降低，主要為水晶體的混濁造成，並對亮光敏感伴隨畏光情形，其它包括近視度數加深使老花眼減輕、影像重疊、光圈光暈、對比視力降低等也會是判斷依據。
影響生活應治療 新式手術選擇多
江尚宜醫師指出，白內障手術的最佳時機點，一般建議「只要會影響到日常生活」就要考慮，或是矯正視力後仍低於0.5以下也是建議的時機點。不過何時進行手術，還是要依個人評估年紀、生活狀態和職業等需求，並非人人相同。
江尚宜醫師說明，眼睛的水晶體是由一層相當薄的透明囊袋包覆，要取出白內障時需要製造一個開口，這個前囊開口步驟最為關鍵，若開口歪掉或撕破，都會增加手術的困難度，進而影響手術的結果。新式「精準微脈衝囊袋切開術」以特殊的電流微脈衝，取代人工手撕過程，自動化快速的製作一個完美的前囊切口，以更安全的方式完成手術。
新式「微脈衝囊袋切開」技術 讓白內障人生變彩色
江尚宜醫師進一步說明，與傳統白內障手術相比，「精準微脈衝囊袋切開術」提高手術精準及安全性是最主要特點，尤其針對特殊情況像是：角膜混濁、結疤、白內障過熟或小瞳孔等這些複雜病例的治療更有幫助。此外，傳統手術中怕患者萬一在手術中無法控制的亂動眼球，很容易影響手術進行，對醫師技術是一大考驗。透過「精準微脈衝囊袋切開術」就能避免這些干擾發生，大幅提高安全性。
江尚宜醫師分享一位高齡80歲的患者，對於手術很排斥，並掙扎很久才決定治療。對醫師而言，執行這位患者的手術難度非常高，但透過新式的精準微脈衝囊袋切開技術，過程中可以快速準確的切開囊袋，讓後續手術順利操作，同時讓置入的人工水晶體更穩定、視力表現更佳，的確是幫助醫師執行手術的一大功臣！
資料來源：健康醫療網 白內障手術創新技術 自動化「精準微脈衝」
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