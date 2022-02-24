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衛福部彰化醫院乳房外科醫師李忠懷表示，經乳房超音波、粗針切片及電腦斷層檢查，證實個案為第三期的乳癌併腋下淋巴結轉移，乳房腫瘤5公分，淋巴結腫瘤3.2公分，推估腫瘤至少已有數個月之久，只是平時沒注意，並非打疫苗引起。目前正進行化療，等腫瘤縮小些再進行手術切除。
淋巴結腫大 5%的女性打疫苗後易出現
李忠懷醫師指出，淋巴結是免疫系統，打任何疫苗都有可能出現腫脹情況，國外研究，COVID-19疫苗確實會造成一些接種者腋下淋巴結腫大，約有5%的女性打完疫苗後，會出現這種症狀。李忠懷醫師說，若出現淋巴結腫大，通常疫苗打右臂者，會出現在右腋下，打左臂者出現在左腋下。
數週會消失 有任何異狀應盡快就醫
這種淋巴結腫大的反應是正常的，通常幾週內會消失，而且其形態和正常淋巴結差異不大，頂多是整體變大，但如果是惡性腫瘤轉移的淋巴結皮質會增厚，超音波檢查就看得出來。李忠懷醫師強調，如果施打疫苗後不只是淋巴結腫大，還有身體其他地方腫大，如上述個案的乳房及手背，就一定要趕快就醫，有可能是其他病因或血栓反應。
資料來源：健康醫療網 打完疫苗腋下腫大 就醫檢查驚見「癌」上身
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