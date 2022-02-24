我是廣告 請繼續往下閱讀
膽道癌依其發生位置，可粗略分為肝內膽道癌、肝外膽道癌及膽囊癌，由於症狀不明顯，不容易及早發現，發現時只有30至40%的患者可接受手術，且因附近的血管及神經相當多，手術難度很高。
國際標準治療方式 不適合亞洲人
而膽道癌無法手術的患者，目前國際標準治療為gemcitabine(健擇、健仕)搭配cisplatin(順鉑)之複方化療(簡稱GC)，然而只有約25%的患者腫瘤有明顯縮小，整體中位存活期只有11.4個月，且有25%的病患會發生嚴重白血球低下的副作用，在日本的研究中，約有60%使用GC處方的病患發生嚴重白血球低下，顯示GC處方並不適合亞洲人使用，因此需要研發適合國人使用的膽道癌處方。
改良型GS、NGS處方 副作用低、延長存活期
為此，國衛院癌症研究所陳立宗特聘研究員、姜乃榕助研究員級主治醫師與台北榮民總醫院腫瘤醫學部腫瘤免疫治療中心陳明晃主任合作研發改良型GS處方與NGS處方，在臺灣癌症臨床研究合作組織（TCOG）及國內四家醫學中心執行臨床試驗。
相較於國際標準治療，改良型GS處方具有相似療效但較低之副作用，整體中位存活期12.7個月，而使用NGS處方有高達45%的病患腫瘤會明顯縮小，整體中位存活期長達19個月，且只有6%的病患發生嚴重白血球低下的副作用。改良型GS處方研究論文已發表於知名國際期刊《Liver International》，NGS處方初步成果已發表於2021年歐洲臨床腫瘤學會(ESMO)胃腸腫瘤年會。
資料來源：健康醫療網 為晚期膽道癌續命！ 國衛院研發台灣專屬免疫化療複方
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊