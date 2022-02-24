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臺北市政府衛生局黃世傑局長說明，篩檢對象及項目為：(1)滿3歲以上未滿4歲幼童：身體、口腔及聽力篩檢；(2)滿4歲以上至未上小學幼童：身體、口腔及視力篩檢，其中因應新冠肺炎疫情，將視疫情滾動式調整口腔篩檢服務，另對於未通過篩檢之幼童提供後續轉介及追蹤治療情形之服務。
人手一機成常態 視力不良症狀要警覺
臺北市立聯合醫院兒童醫學部方麗容部主任提醒，近2年因新冠肺炎疫情影響，許多家長減少帶小孩至戶外活動，人手一台手機已成生活常態，家長應隨時觀察孩子是否習慣歪頭、仰頭或低頭去看東西，或是越看眼睛越瞇、常常揉眼睛，這些都是疑似視力不良的症狀。
從小養成好習慣 不怕齟齒找上門
而頻繁使用3C螢幕產品，總是久坐配上最愛的零食及飲料，食用零食頻率太高，會提高齲齒風險，從小養成正確飲食習慣及潔牙技巧，落實口腔保健秘笈「二要二不，從齒健康」，二要分別為「睡前一定要刷牙，一天至少刷兩次」、「要有氟，包含使用含氟牙膏及定期牙齒塗氟」；二不分別為「不要傷害牙齒；少甜食，多漱口，不要含者奶瓶/母乳入睡」、「不要以口餵食，家長咀嚼過的食物勿再餵食寶寶」。
健康守門員 注意兒童健康小叮嚀
此外，為了解兒童健康狀況，早期發現異常並給予治療，臺北市政府衛生局積極提供「學齡前兒童整合性社區篩檢服務」外，家長亦可善用衛生福利部提供7歲以下7次免費兒童健康檢查，主要包括生長評估、身體檢查、發展評估等；6歲以下兒童每半年免費牙齒塗氟1次，滿6歲以後第一大臼齒開始萌出，孩童9歲生日當日前（不含當日）、均享有免費第一大臼齒窩溝封填及封填後6個月、12個月評估檢查。
資料來源：健康醫療網 北市學齡前健康篩檢3/7開跑！ 你家寶貝符合資格嗎？
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