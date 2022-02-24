COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

北市學齡前健康篩檢3/7開跑！　你家寶貝符合資格嗎？

北市學齡前健康篩檢3/7開跑！　你家寶貝符合資格嗎？
北市學齡前健康篩檢3/7開跑！　你家寶貝符合資格嗎？

健康醫療網

2022-02-24 09:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】為守護學齡前兒童的健康，臺北市政府衛生局111年「臺北市學齡前兒童整合性社區篩檢服務」將於3月7日開辦，凡是學籍或戶籍設於臺北市之3至6歲幼童，皆可於幼兒園或由家長帶幼童前往社區篩檢場次接受專業醫療人員之健康篩檢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
學齡前兒童篩檢  早發現早治療

臺北市政府衛生局黃世傑局長說明，篩檢對象及項目為：(1)滿3歲以上未滿4歲幼童：身體、口腔及聽力篩檢；(2)滿4歲以上至未上小學幼童：身體、口腔及視力篩檢，其中因應新冠肺炎疫情，將視疫情滾動式調整口腔篩檢服務，另對於未通過篩檢之幼童提供後續轉介及追蹤治療情形之服務。

人手一機成常態　視力不良症狀要警覺

臺北市立聯合醫院兒童醫學部方麗容部主任提醒，近2年因新冠肺炎疫情影響，許多家長減少帶小孩至戶外活動，人手一台手機已成生活常態，家長應隨時觀察孩子是否習慣歪頭、仰頭或低頭去看東西，或是越看眼睛越瞇、常常揉眼睛，這些都是疑似視力不良的症狀。

從小養成好習慣　不怕齟齒找上門

而頻繁使用3C螢幕產品，總是久坐配上最愛的零食及飲料，食用零食頻率太高，會提高齲齒風險，從小養成正確飲食習慣及潔牙技巧，落實口腔保健秘笈「二要二不，從齒健康」，二要分別為「睡前一定要刷牙，一天至少刷兩次」、「要有氟，包含使用含氟牙膏及定期牙齒塗氟」；二不分別為「不要傷害牙齒；少甜食，多漱口，不要含者奶瓶/母乳入睡」、「不要以口餵食，家長咀嚼過的食物勿再餵食寶寶」。

健康守門員　注意兒童健康小叮嚀

此外，為了解兒童健康狀況，早期發現異常並給予治療，臺北市政府衛生局積極提供「學齡前兒童整合性社區篩檢服務」外，家長亦可善用衛生福利部提供7歲以下7次免費兒童健康檢查，主要包括生長評估、身體檢查、發展評估等；6歲以下兒童每半年免費牙齒塗氟1次，滿6歲以後第一大臼齒開始萌出，孩童9歲生日當日前（不含當日）、均享有免費第一大臼齒窩溝封填及封填後6個月、12個月評估檢查。



資料來源：健康醫療網 北市學齡前健康篩檢3/7開跑！　你家寶貝符合資格嗎？

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀