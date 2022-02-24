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本土案例中，有4案例屬宗教聚會群聚案，其中1位領隊，他的小孩子已染疫，而小孩子與大阿姨同住，因此大阿姨和她的2位小朋友（案20234、20218、20217）也確診，他們都在2/17被匡列居隔，當時採陰，現在轉陽。另一案20233，也屬宗教群聚案被匡列的一員，且是另一個染疫家庭所衍生出來的。此外，高雄煉油廠群聚案中，案19732曾到台南拜訪的客戶（案19862），其妻子（案20216）也確診。陳時中表示，「這5例本土已被控制住，對社會影響很低。」
新北護理師基因序列出爐 找不到感染源
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，感染源待釐清的傳播鏈有8條，其中一條板橋家庭群聚案（新北A）總共有6人確診，監測至今14天沒有再新增個案，期滿結案，故傳播鏈目前只剩7條，需再持續監測調查。
至於基因定序，案20020（新北C，加強型防疫旅館1位護理師），病毒基因序列屬於BA.1，不是Omicron的妹妹（BA.2），是正統的Omicron。羅一鈞表示，但該護理師序列和桃機序列是不同的，也跟先前本土傳播鏈都不一樣，所以這是目前訂出的第13條本土Omicron的傳播鏈，不過目前只有發現這1位個案確診，還要再針對且落地採檢後，送同一間加強型防疫旅館，繼續隔離治療的11位旅客（Ct值＜28），而其中具高傳染力有9位（Ct值＜20），進行序列比對，揪出傳染源。
第24期追加劑 明起開放預約
第24期疫苗預約接種即將在2/23開放預約，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，全台約646萬民眾符合預約資格，也就是去年12/12前打完第二劑，且滿18歲民眾，並可於今日下午2點起於疫苗預約平台（https://1922.gov.tw/）查詢預約資格，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。
指揮中心指出，預約平臺第24期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄（小黃卡）至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種。
資料來源：健康醫療網 本土+5 境外+39 護理師基因序列出爐 感染源仍不明
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