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連假作息差、飲食不規律 醫：配對監測有助了解血糖變化
連假期間除了很難克制食慾之外，糖友在也常常因為作息改變，而不自覺地疏於量測血糖，然而若缺乏血糖監測的記錄，對治療的準確度可能會打折扣，長期下來的負面影響不容小覷。鄭畬方醫師表示，尤其是初確診的糖友，醫師對於其血糖、飲食控制情況的把握度較低，建議每天應更密集、頻繁的記錄飯前血糖，以利評估合適的用藥方向，而確切的測量頻率需依糖友的身體狀況而定，務必與主治醫師討論來決定。
此外，單單量測飯前血糖並無法觀察到血糖變化的全貌，建議同時量測飯後血糖，藉此了解自己餐前餐後的血糖變化，當觀察到數值浮動過大時，才可及時控制自己的食物攝取量，避免血糖波動幅度過大的情況發生。
自行停藥是控糖大忌 剛確診的糖友更要當心
糖友在連假期間不僅飲食不規律，也更容易中斷藥物，影響血糖穩定度。鄭畬方醫師表示，糖友在連假期間除了要好好控制飲食，並按時量測血糖之外，「遵照醫囑服藥」也是控糖成功的重要關鍵。尤其在確診一開始就積極配合治療、按時用藥，大多都能快速改善血糖值。
以一名20多歲的男性糖友為例，他因為感到噁心想吐、腹部疼痛甚至視力模糊送醫，才被診斷是糖尿病引起，但該名糖友卻因為血糖在治療期間逐漸趨於正常，自覺已經痊癒便自行停藥，也不再量測血糖。結果一年多後再度因為血糖飆高，引起意識不清、昏迷而送醫，且因為長期疏於血糖管理，胰臟功能嚴重退化，只能採取更高強度的治療。鄭畬方醫師強調，血糖量測最重要的就是持之以恆，同時也要定期回診、規律用藥，才不會讓糖尿病影響日常生活。
▲彰化基督教醫院新陳代謝科鄭畬方醫師
吃藥傷腎等網路迷思多 應諮詢可信賴的資訊來源
現今網路資訊發達，糖友平時接觸到的訊息量大，是真是假往往很難分辨。常見剛確診的糖友被「吃藥會傷腎」等錯誤迷思誤導，而影響治療成效。鄭畬方醫師表示，十幾年前的降血糖藥物效果較差，服用可能會導致低血糖等副作用，但隨著醫學進步，現今已有不易造成腎臟負擔或是低血糖的降血糖藥物，即使是腎功能不佳的糖友，不需要調整劑量也可以使用，糖友若聽信謠言自行停藥，可能對健康產生危害。
鄭畬方醫師也感嘆：「以台灣的看診模式來說，醫師能留給病人的時間並不多，所以沒辦法在看診時把所有的衛教資訊傳達給病人」，因此許多醫師會成立社群粉絲團替民眾解惑，而社團法人糖尿病衛教學會看見糖友及照護者迫切需求，推出「糖尿病智慧好幫手」衛教機器人，透過大家熟悉的LINE做為資訊平台，集結醫師、個管師、營養師等糖尿病照護專業團隊撰寫內容，提供值得信賴又即時的資訊。歡迎糖友與對糖尿病資訊有興趣的民眾在LINE搜尋「@tade」，或是點擊連結(https://line.me/R/ti/p/%40470pdxsq)加入好友，隨時接收正確的糖尿病衛教觀念。
資料來源：健康醫療網 一放連假血糖跟著飆？把握控糖3點原則不怕併發症來犯
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