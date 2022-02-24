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過去有些人不喜至健身房運動，原因多半是覺得麻煩，也可能是生性害羞不習慣與別人在同一空間運動，再加上現在處於疫情緊張期間，民眾更加對與他人共用健身器材產生疑慮，尤其運動時還需配戴口罩，又喘又累又濕又黏，這些因素在在讓民眾運動意願大打折扣。
為了讓運動風氣在疫情期間仍能保持不間斷，知名連鎖健身中心台灣區總裁柯約翰（John Caraccio）也開始考量居家運動的需求與可能性，不僅在去年實施三級警戒期間公開上傳居家運動教學影片，也將與知名健康科技品牌合作，打造完善的「宅運動」計畫。
五大訓練主題 知名連鎖健身中心自編「體塑流動」獨家
蔡慶裕總經理分享，在合作的期間可看出知名連鎖健身中心相當重視健身影片的品質，不僅花費整整半年的時間進行海選，從內部超過1千餘名教練中精挑20位來集結成強大師資團，還特別規劃包含「肌力、有氧、瑜珈、伸展、拳擊」五大訓練主題課程，且皆為適合居家執行的課程規劃。另外，頻道中也可看到知名連鎖健身中心獨家自編的「體塑流動」，即利用瑜珈及皮拉提斯的動作，來做赤足流動式的串聯，配合音樂節奏的練習以提高心肺功能、肌耐力、平衡與核心，達到全身連動性的進階運動。
即將擴充專業限定版課程內容，在延展個人訓練的廣度與深度同時，也讓知名健康科技品牌打造的「健身訂閱」規模再擴大，並以「針對性訓練」及「短課程」的規劃方向，加強聚焦「宅健康族群」的需求，讓健身變得更「隨手可得」，而這同時也是兩大品牌攜手合作的一大目標！
資料來源：健康醫療網 宅運動正夯！ 新概念健身魔鏡讓你家變身健身房
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