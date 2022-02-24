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表演工作者、口罩下大聲講話 加速聲帶老化
其實聲帶老化造成的嗓音症狀，不只是以聲藝人的表演工作者，疫情以來也有越來越多的朋友有這種困擾，張智惠醫師指出，長時間在口罩下的費力且大音量的發聲習慣，會加速聲帶老化的進行並導致各種聲帶疾病。初期輕微的聲帶老化可以透過語言治療，調整不當的說話發聲習慣而獲得改善，但若持續發聲疲勞易聲音沙啞，且影響了工作及日常生活，建議搭配手術治療效果會更好。
門診進行微創聲帶內視鏡手術 免麻醉、恢復期快
振興醫院嗓音醫學中心自張學逸教授創立，至目前新一代的張智惠醫師，針對各種嗓音問題有深入研究，過去很多需要全身麻醉的聲帶嗓音手術，已發展成在只要在門診以特殊的咽喉局部麻醉的方式進行，優點在於可以減少全身麻醉的風險、不便及花費，大大地減輕及降低了病患術後的不適。
門診微創聲帶內視鏡手術不需要住院，恢復期短，比起傳統手術需噤聲5至7天，門診手術僅須1-2天，可以快速地回到工作崗位及日常生活，尤其適合職業用聲族群（如老師、業務員、課服專員、演員、主播、直播主、導遊等）及專業用聲族群（如歌手、聲樂家、播音員等），聲帶無痕手術僅微小注射針孔，也可避免切除病灶後造成的聲帶疤痕。
張智惠醫師也提醒，疫情下長期配戴口罩，為了讓他人聽清楚講話的內容，常常需要更加賣力，若感到喉嚨不適、聲音沙啞，也可至門診檢查，調整說話方式，避免聲帶提早老化。
資料來源：健康醫療網 戴口罩只好大聲講話 疫情下聲帶加速老化
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