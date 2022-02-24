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沙盤演練不比實戰 滾動式調整讓防疫更靈活
而遠雄自貿港群聚事件，自1/21始起動員相當多人力，快速匡列採檢後共累積確診人數175人、總匡列居家隔離人數1766人。而在各方各界的努力、自律及積極配合之下，整體傳播鏈目前看起來已算「斷尾」。前進指揮所指揮官王必勝也於今日結案報告中說明，該案爆發場所人數多、公司多且流程動線複雜，所幸確診狀況仍以單一公司移工為主，擴散狀況不嚴重。
當時考量民眾生活經濟問題，中低風險接觸者皆採取居隔3天後驗PCR，接著以家用快篩追蹤的方式來處理，後續包括幼兒園群聚、高雄港群聚也都參考此模式進行。而從此次經驗中，王必勝指揮官分享，不僅移工管理需更重視各層分流及執行落實，未來匡列也應儘量以「有效、適當」為原則，儘量避免停工，可供各地方衛生單位參考。
陳時中表示，未來如遇疫情升溫，如何在有效達到防疫效果的前提下，將停工的天數縮短並讓經濟損害降到最低，關鍵點在於廠房是否能做好如分艙分流、詳實紀錄接觸史等日常防疫作為，以加速疫調進行，並開啟後續一連串應變措施，確實達到「快速截斷傳播鏈」。
面對新冠後遺症 整合門診幫省時、減低經濟負擔
新冠肺炎確診者在急性感染之後常伴隨多種症狀，需跨科別醫護協助，因此健保署也與各司署共同擬定配套計劃。
健保署黃參議說，此計畫只要是在隔離後六個月內有需要至各科門診看診的確診者皆可參與。
確診者在胸腔科或感染科主責醫師評估之後，如有需求，可與皮膚科、心臟內科、精神科等科別共同會診，不像過去需於各科別個別掛號，提升就醫方便性的同時也減輕確診者就醫的經濟負擔。
▲圖片來源皆為中央流行疫情指揮中心
資料來源：健康醫療網 新冠後遺症多 健保署推整合門診，一次掛號費就搞定
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