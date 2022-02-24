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輔大醫院神經外科主治醫師吳鑫鴻表示，脊椎手術後最需要留意出血、感染、傷口癒合及神經沾黏，其中，神經沾黏屬脊椎組織癒合的正常過程，如同皮膚傷口會產生疤痕組織促進傷口癒合。但他補充，神經沾黏會讓醫師無法完全掌握病況，手術中難以判斷神經、肌肉、韌帶等組織，尤其神經是非常脆弱的組織，對需要二次脊椎手術病人，都是相當大的挑戰，大幅增加手術的風險。
不僅如此，神經沾黏也會延長手術所需時間，患者全身麻醉必須使用較高劑量的藥物，就會增加術後疼痛及影響癒合，因此手術過程應儘量減少組織破壞，就能降低神經沾黏的機率。
凝膠狀製劑如同買保險 避免神經沾黏
吳鑫鴻強調，針對大範圍脊椎手術、預期需二次手術者，最好考慮使用抗沾黏製劑，凝膠狀劑型可滲透需要保護的範圍，如同一層神經保護膜，提供完整且理想的保護方式。脊椎癒合時，自然能隔絕神經與肌肉、韌帶等組織，有效避免發生神經沾黏，同時降低術後疼痛、感覺異常及運動功能障礙等後遺症。
「抗沾黏製劑如同買保險。」吳鑫鴻分析，每個患者脊椎手術後，都可能發生神經沾黏，只要病人經濟能力許可或有醫療保險的狀況下，建議可以自費使用；萬一未來需要二次手術，可大幅減少手術時間，更能避免發生不可估計的神經損傷，術後恢復也較快。
日常避免4行為 避免腰椎退化
椎間盤突出是現代人最常見為脊椎退化性疾病。吳鑫鴻提醒，日常行為要避免錯誤生活習慣，包括：久坐、久站、腰彎及提重物。舉例來說，彎腰增加腰椎負荷1.5倍，提10公斤以上重物增加 2倍，久坐增加1.4倍，駝背、翹腳1.8倍，都會造成脊椎提早退化，「腰椎負荷持續累積，如同不定時炸彈」。
吳鑫鴻建議，坐著超過1小時最好起身活動，適度放鬆過度疲勞的肌肉，降低腰椎受傷的風險。
資料來源：健康醫療網 長期搬重物椎間盤突出復發？ 沾黏恐致手術危機
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