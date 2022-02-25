COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

天氣冷關節就開始痛！　專家教「緩解方式」

天氣冷關節就開始痛！　專家教「緩解方式」
天氣冷關節就開始痛！　專家教「緩解方式」

健康醫療網

2022-02-25 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】每到冬天，很多平常治療控制很好的患者，都在此時不約而同跟醫師反應，許久未見的疼痛又開始作怪，甚至多年以前的舊傷，也湊熱鬧似的一起出來搗亂。很多患者都會問：「為什麼疼痛會發作，最近也沒有受傷或過度操勞？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
低溫身體更敏感　關節痛變明顯

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科主治醫師謝明憲說，根據研究顯示，溫度降低時，身體對於疼痛忍受承受程度會有所變化，尤其是對於關節的冷痛及壓痛感覺會變得更加敏感。

另外，低溫對於身體周邊循環會導致血管收縮、循環變差，進而降低局部組織的修復能力，而容易產生發炎疼痛，且低溫刺激也會讓肌肉緊繃，讓活動更加地受到限制，身體更加僵硬，在活動時也更加地容易造成疼痛發生。

舊傷疼痛發作　應讓肌肉放鬆

謝明憲醫師說明，在預防及治療上，可以採取各種讓肌肉放鬆、血液循環改善方式來改善及減少疼痛。臨床上最常建議患者可以做的就是注意保暖，除了穿著保暖衣物、多曬太陽，也可以在不舒服的位置使用暖暖包或熱水袋熱敷，每天1～3次，每次10～15分鐘，但感覺異常（如糖尿病或中風）及循環異常（如雷諾氏症候群）的患者必須小心燙傷。

規律適度運動　改善血液循環

謝明憲醫師表示，適度運動可以放鬆筋骨而改善疼痛。對於關節未過度退化，且活動正常的患者，可以適度的跑步或健走，每天持續30～60分鐘，而適度拉筋伸展及熱身運動也很重要，可以讓肌肉放鬆，減少運動時對於身體傷害；另外，比較少被提到的，如太極拳等導引動作，在改善及預防疼痛也有很大的作用。



資料來源：健康醫療網 天氣冷關節就開始痛！　專家教「緩解方式」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀