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臺北醫院醫護快閃傳愛　疫情間送暖

臺北醫院醫護快閃傳愛　疫情間送暖
臺北醫院醫護快閃傳愛　疫情間送暖

健康醫療網

2022-02-26 04:01:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】COVID-19疫情嚴峻，醫院禁止探病，住院期間無法與親友見面互相表達關心，衛生福利部臺北醫院秉持「視病猶親」以「病人為中心」的精神，特選在難得一見的節日2022年2月22日下午2:22分，舉辦視病猶親、心心相印的快閃活動，由醫院視病猶親小組及護理站醫護同仁，共同至病房探視送上愛心小禮物，傳達對住院病人的關心與祝福，快閃活動的形式讓各病房充滿驚喜與歡笑。

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用心關懷、愛心對待　讓民眾安心

郭憲華副院長表示辦理視病猶親、心心相印的快閃活動，是本院視病猶親小組提出的創意，貫徹鄭舜平院長耳提面命的三心服務理念：「用心」關懷同仁與病人、「愛心」對待因疾病痛苦的病人、成為民眾「安心」的醫院，如何能讓一成不變的病房日常，增添一些驚喜跟溫暖，而數字2的諧音也是與「愛 相似，在222傳愛有趣又有意義，因此同仁們共同策劃了這個活動。

快閃探病關懷病人　成為病人心中溫暖的力量

參與快閃活動的社工室楊淑貞主任提到，目前防疫期間，病人家屬朋友無法探病陪病，有些住院病人會主動跟醫護人員聊天，但有些病人不好意思打擾別人，整天都很少說話，快閃活動希望為病房內增添更多人情味，成為病人心中溫暖的力量，也能讓病人知道我們的關懷時時都在。

洗腎中心莊明月護理長表示，有心臟衰竭及高血壓的陳爺爺曾在臺北醫院進行開心手術，74歲已年邁又獨居的他，今年已經是在醫院洗腎的第7年，長期洗腎與醫護的感情早已不只是病人，更像是家人一般。陳爺爺則表示自己從一開始搭公車往返醫院常跌倒，到後來國家推動復康巴士政策，讓陳爺爺與更多病友受惠，感謝國家貼心的福利政策，也很感謝臺北醫院與洗腎中心大家的照顧，臺北醫院優質的醫療品質與貼心的舉動，讓獨居一人的他也能感到很安心也很暖心！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=

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