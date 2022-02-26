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【福島食品真的NG嗎？1】兩起史上最嚴重核災事故

【福島食品真的NG嗎？1】兩起史上最嚴重核災事故
【福島食品真的NG嗎？1】兩起史上最嚴重核災事故

健康醫療網

2022-02-26 04:01:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】2011年3月11日日本發生東北大地震，造成全球歷史上三大核災之一的「福島核災」，而台灣也於該年禁止福島五縣任何食品進口。時隔十年，衛福部於近日預告將解禁福島食品進口，調整為品項管制，因此，有許多民眾不禁開始擔憂會造成食安危機。然而，其中有些人並不清楚輻射污染食品確切會造成人體哪些影響，僅是聞「核」色變；也有人對於公定標準提供的數字沒有概念，貝克、西弗是什麼，看得霧煞煞。要了解「輻射汙染」，首先，可以先從對環境與相關產業影響深遠的兩起超大型核災事故看起。

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史上最嚴重核能事故　使大量放射物質進入生態鏈

「國際核能事件分級制」（INES）將核能意外依嚴重程度分成7等級，數字越大代表越嚴重，四級（含）以上稱為事故；三級（含）以下則叫做事件。從核能首次開始被運用至今，歷史上出現過兩次七級最嚴重意外事故，分別是1986年車諾比核電廠爆炸案及2011年因海嘯引發的日本福島第一核電廠事故

 
▲圖片來源／行政院原子能委員會

和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀指出，核電廠本身的爆炸可被控制與重建，然而，爆炸當下透過空氣四散的放射性物質，可能隨著雨滴流入河川、進入土壤並延伸到既有的生態鏈，關聯到的產業不僅農業，還有畜牧業、漁業...等不勝枚舉，而核災產生之廢水也會排入海洋中，造成的影響既長遠又全面。

碘-131半衰期短　銫-137則需30年才衰變減半

核電廠事故噴發出的放射性物質中，以「銫-137」及「碘-131」兩者為造成環境汙染的主要元素，也因此國際間對食品輻射汙染容許量的標準，多以兩者為判斷依據。黃玉儀主任表示，輻射塵中碘-131含量較多，又容易被人體吸收，因此一旦核電廠發生核子事故，相關單位即會迅速發放「碘片」給民眾，目的就是在讓人體先吸收此種穩定碘，避免放射性碘在體內堆積，以達到保護身體的效果。

 
▲圖片來源／行政院原子能委員會

黃玉儀主任解釋，碘-131的半衰期僅8天，一般而言，超過10個半衰期後其輻射量就會趨近背景值，可想而知，福島核災距今已近十年，事件發生時輻射落塵中的碘-131至今已是接近正常環境的輻射背景值。

然而，銫-137半衰期長達30年，對環境的影響深遠，也是核災後需長期被關注的輻射污染元素。

參考資料來源：

行政院原子能委員會

和信治癌中心醫院



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=

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