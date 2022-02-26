強強聯手！　兩大藥廠為新冠疫苗追加劑添生力軍

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臨床試驗指出，此重組蛋白疫苗在做為基礎疫苗接種並作為追加劑時，追加後的中和抗體提升84 至 153 倍。在接種兩劑其他廠牌的新冠疫苗 （mRNA或腺病毒載體疫苗）之後，施打此重組蛋白疫苗作為追加劑，可以將中和抗體提升18至30倍。並且重組蛋白疫苗能在正常冰箱溫度下儲存，針對仍有大量人口尚未接種疫苗的開發中國家，更容易處理與運輸。
▲追加前與後的血清抗體值幾何平均效價(Geometric mean titers, GMT) 上圖: 18-55歲; 下圖: 56歲以上。（圖片提供：台灣賽諾菲）
賽諾菲疫苗事業部執行總裁Thomas Triomphe 表示，「我們對這樣的數據結果非常滿意，這證明了我們在科學研發上的強大能力，以及為全球 COVID-19疫苗研發所帶來的幫助。當今疫情仍深具挑戰，但我們看見這個共同研發疫苗展現強大的有效性，並且在此期間，全球並沒有其他第三期臨床試驗有參與如此多的變異病毒株，而這些有效性數據與其他已授權疫苗的臨床數據接近。」
香港台灣賽諾菲疫苗事業部總經理詹靜如表示，「我們樂觀其成看見目前臨床試驗正面結果，也非常期待能有機會為台灣的公共衛生，共盡一份心力。」香港台灣賽諾菲疫苗事業部醫學事務處處長葉庭瑜醫師表示，「這一個不同機轉的新冠疫苗，期待能造福對目前基礎或追加劑無法耐受的族群，早日達成全體接種，離疫情終結更近一步。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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