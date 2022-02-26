主動脈瓣膜二度退化？　六旬婦身體虛弱靠瓣中瓣手術救命

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高齡與先天性結構異常 主動脈瓣狹窄兩大主因
陳紹緯教授將心臟比喻為一個房間，而瓣膜的功能就像門，正常狀態下心臟收縮時會將血液打入主動脈，而門勢必要開啟血液才能順利送出，而後門再自動關起來，才不會導致送出的血液倒流。
何謂「重度主動脈瓣狹窄」？陳紹緯教授說明，隨著年紀增長，主動脈瓣膜也會老化、退化，功能受損導致血液送不出去，好發於7、80歲以上年長者；另外還有一類高風險群，是因先天性瓣膜結構異常，使瓣膜功能受損而導致血液無法正常送出，如：先天性兩瓣式主動脈瓣膜，患者常伴隨高度致命危機。
傳統外科手術需使用人工心肺機及心臟停止 年長者高風險
重度主動脈瓣狹窄常伴隨三大症狀：胸口悶、喘、昏倒，且當出現症狀平均餘命約2-5年不等，因此，早期介入治療與定期追蹤仍是降低風險的不二法門。
陳紹緯教授表示，主動脈瓣狹窄治療方式可分為兩種，一為傳統外科手術治療，將患者主動脈打開後，移除受損瓣膜並置換成機械性瓣膜或生物性瓣膜，兩者各有優缺點，考量到需使用人工心肺機及心臟停止，對於體力無法負荷、手術風險高之年長者來說並不適合；另一種「經導管主動脈瓣膜置換手術」（TAVI），自病人大腿鼠蹊部伸入導管，至主動脈瓣膜位放置全新導管瓣膜，過程僅需局部麻醉且傷口較小，更適合身體虛弱的族群，台灣也於去年開放健保條件給付，患者如符合年長（80歲以上）、高手術風險（經兩個以上外科醫師評估）及過去曾進行過開心手術等條件，可與主治醫師討論申請。
置放瓣膜再度退化？ 以TAVI進行瓣中瓣降低手術風險
而當第一次置放的瓣膜退化，該如何處理？陳紹緯教授解釋，二度手術風險會大幅增加，近年來隨著TAVI手術的發展與進步，可在原先退化損壞的瓣膜內再植入一個經導管瓣膜，是為「主動脈瓣-經導管瓣中瓣手術」。
陳紹緯教授指出，瓣中瓣手術術前評估相當關鍵，需經專業心臟科團隊進行完整評估，確定瓣膜退化並非因感染而造成，若為感染仍建議進行傳統外科手術；再來要考慮第二次置放的經導管瓣膜開口大小，開口越大對於患者來說，術後生活品質能獲得更良好的改善。但陳紹緯教授強調，瓣膜的選擇仍須交由專業團隊綜合評估，依據患者個人情況來作最適宜的判斷。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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