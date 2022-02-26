​生物製藥企業深耕台灣　以創新藥物扭轉癌友命運

我是廣告 請繼續往下閱讀
肝病曾有「國病」之稱，「慢性肝病及肝硬化」在2003年前皆高居十大死因第6位，台灣曾是全世界B型肝炎帶原率最高的國家，根據衛福部資料，每5名台灣人，就可能有1位是B型肝炎帶原者。其中約四成會持續有肝炎發作情形，且15-20%會發生肝硬化，增加後續演變為肝癌的機會。企業於1965年成立台灣子公司，2006年起投入B肝治療，並與台灣政府有許多合作機會，至今已治療超過13萬名B型肝炎患者。
血液、腫瘤免疫療法大跨步 助病友戰勝重症
除了抗肝炎藥物外，全球知名生物製藥企業總經理文以中表示，企業於血液疾病、免疫科學、腫瘤治療等三大領域更上一層樓。目前在台灣已推出9支藥物，可治療14種疾病，未來三年間將擴展至14支藥物，預計可治療多達40種疾病，包括癌症、海洋性貧血、多發性硬化症、骨髓纖維化等等。
全球醫藥事務處亞洲區處長洪旭昇醫師分享，現階段公司發展血液疾病與免疫腫瘤治療。首先，免疫療法透過病患的自體免疫細胞對抗癌細胞，現今的免疫檢查點抑制劑已實際投入固態腫瘤，如黑色素瘤、胃癌、肺癌、食道癌等多癌別的治療；至於血液疾病，十多年來，支持多發性骨髓瘤病友，免疫調節劑不僅成功延長病友的生命，更積極協助減輕病友們的經濟負擔。
過往十多年來也提供專門治療慢性骨髓性白血症（CML）的藥物，幫助超過千名患者妥善控制疾病、讓CML成為慢性癌症，針對棘手的急性骨髓性白血病及高風險骨髓增生異常症候群，藥物自2010年幫助了將近2,000名病友；而在免疫科學領域，多年來幫助許多類風溼性關節炎病友，後續也將為多發性硬化症、骨髓纖維化病友們提供創新藥物。除了血液、腫瘤等癌症與免疫疾病領域外，將來也會投入纖維化、神經科學、轉譯醫療、數位醫療等範疇，將科學研究成果運用於臨床試驗，帶給病友們更多可能。
「手」護病患、員工希望 助台灣站上國際舞台
迎向整併與疫情挑戰，也持續調整組織與團隊，如今，全新企業識別以簡單且全球通用符號「手」作為設計核心，不僅傳達「療癒」意涵，也象徵對病患付出關懷的人道精神，體現企業願景，也是致力於實現科學關懷及病患優先的承諾。
文以中表示，除了提升病患福祉視為首要任務，員工也是企業核心，近期甫獲Great Place to Work-Certified™ Organization （卓越職場認證™ 機構）肯定，將也持續促進職場平等、打造多元共融就業環境。未來也將推動CSR計畫，與台灣新創公司合作，將台灣優異的數位能力、醫療技術帶上國際舞台。期待與政府、外部夥伴及社會合作下，與台灣共榮共好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw