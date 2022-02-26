天氣冷關節就開始痛！　專家教「緩解方式」

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臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科主治醫師謝明憲說，根據研究顯示，溫度降低時，身體對於疼痛忍受承受程度會有所變化，尤其是對於關節的冷痛及壓痛感覺會變得更加敏感。
另外，低溫對於身體周邊循環會導致血管收縮、循環變差，進而降低局部組織的修復能力，而容易產生發炎疼痛，且低溫刺激也會讓肌肉緊繃，讓活動更加地受到限制，身體更加僵硬，在活動時也更加地容易造成疼痛發生。
舊傷疼痛發作 應讓肌肉放鬆
謝明憲醫師說明，在預防及治療上，可以採取各種讓肌肉放鬆、血液循環改善方式來改善及減少疼痛。臨床上最常建議患者可以做的就是注意保暖，除了穿著保暖衣物、多曬太陽，也可以在不舒服的位置使用暖暖包或熱水袋熱敷，每天1～3次，每次10～15分鐘，但感覺異常（如糖尿病或中風）及循環異常（如雷諾氏症候群）的患者必須小心燙傷。
規律適度運動 改善血液循環
謝明憲醫師表示，適度運動可以放鬆筋骨而改善疼痛。對於關節未過度退化，且活動正常的患者，可以適度的跑步或健走，每天持續30～60分鐘，而適度拉筋伸展及熱身運動也很重要，可以讓肌肉放鬆，減少運動時對於身體傷害；另外，比較少被提到的，如太極拳等導引動作，在改善及預防疼痛也有很大的作用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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