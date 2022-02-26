癌王5年存活率不到5%　擬訂合適治療計畫仍有轉機

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衛生福利部南投醫院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌指出，胰臟位在後腹膜腔，位置較隱密，若胰臟病變長惡性腫瘤，可能沒有明顯症狀，或是症狀與腸胃道疾病類似，而容易被忽略，被確診時多已晚期，治癒率大幅降低。
南投就有位60歲男子因為持續腹瀉、體重減輕的症狀，起初以為是胃潰瘍等腸胃不適，由於症狀久未改善，就醫治療，透過檢查發現胰臟有顆3公分腫瘤，目前接受治療中。
5年存活率僅5% 基因檢測安排治療方針
由於診斷胰臟癌後的5年存活率不到5%，讓被確診的患者與家屬多充滿絕望感，陷入憂鬱的情緒裡。洪弘昌院長鼓勵患者與家屬，他表示手術是胰臟癌最主要的治療方式。在治療前也可以透過基因檢測，確定有特定的細胞基因突變或缺陷後，安排適合的免疫治療或標靶治療等處置，在化療與手術配搭下，提高治癒率，不少患者在治療後可以擁有良好的生活品質。
腸胃科黃仲岐醫師指出胰臟癌大多數為個別發生，僅有不到10%為家族性遺傳，而胰臟癌最主要的危險因子就是抽菸，無論一手或二手菸，其次則為肥胖，另外則約有5%是來自於慢性胰臟發炎。黃醫師提醒，若為高危險群或是出現食慾不振、體重驟降、上腹痛、背痛及黃疸等症狀時應盡早就醫，接受專業醫師的診療，透過臨床症狀、腹部超音波等相關檢查以幫助診斷，進一步達到早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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