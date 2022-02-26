還沒見到婆婆就覺得壓力大？　專家師授「媳婦應對守則」

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國立臺灣大學謝遙臨床心理師指出，你不見得會說出口，但內心可能隱藏著「我不能和婆婆撕破臉」、「我應該盡到媳婦的責任」、「我不該讓另一半成為夾心餅乾、左右為難」、「我想成為婆婆認可的媳婦」、「我不能讓那些親戚說閒話」等自我期許，而背後常常是「如果我做得夠好，就可以避免衝突」的心願。你求好心切，但別忘了，一段關係是由彼此互動而來的，你無法決定婆婆(或旁人)的反應。
當你感到孤軍奮戰，忍不住期待伴侶擔任「好戰友」，替你疏通婆媳關係，婆媳問題能因此迎刃而解；此時，若發現伴侶不願伸出援手，憤怒、怨恨、沮喪、被背叛、被拋棄.等感受就席捲而來。但事實上，伴侶在原生家庭所熟悉的潛規則和忠誠感深植心中，一時之間是難以改變的。
事先預期負面情緒 易擴大不滿之情
而有時婆婆明明不在眼前，但媳婦光是「想到」婆婆就已浮現各種負面情緒。
1. 焦慮：擔心未來見面會發生不好的事。
2. 憤怒：想起過去的相處經驗，感到勃然大怒。
3. 埋怨：對於婆婆和伴侶無法達到自己的期望而抱怨與責怪。
4. 沮喪：預期婆媳互動是讓人束手無策、無能為力的。
這種事先預期的負面情緒，讓在你見到婆婆之前，情緒居然已像雪球般越滾越大。
自我疼惜與自我照顧 冷靜應對各種情境
若要疼惜自己，你需要先察覺自己的痛苦。試著以「接納、不批評」的心態觀察一下自己此時此刻的負向情緒，不用刻意壓抑或放大這些感受，細細感受自己此刻的情緒和念頭，好好認識它，但與此同時，也不過度執著於這些情緒和念頭；讓它們像風一般，讓它們來、也讓它們去，自己並不被困住。
謝遙臨床心理師說，當身心靈受到保養、狀態較為平穩時，便能冷靜、優雅的應對接下來的各種情境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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