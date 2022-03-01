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股匯兩樣情！新台幣早盤開升後翻貶至28.065元

▲新台幣兌美元今（1）日早盤先升後貶，一度來到28.065元、貶值4.4分。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（1）日早盤先升後貶，一度來到28.065元、貶值4.4分。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-03-01 10:06:14

俄烏情勢仍緊張，各國擴大制裁俄羅斯，台股今（1）日早盤雖開高走高，盤中上漲逾200點，不過，美元仍成資金避風港，加上已過月底，出口商拋匯需求減，新台幣兌美元早今日盤開升後翻貶，並下探28.065元、貶值4.4分，目前在28.06元盤整。

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俄烏戰火延燒不斷，各國擴大制裁俄羅斯，市場持續動盪不安，美股跌多漲少，美股道瓊指數28日下跌166.15點，或0.49%，收33892.6點；那斯達克指數上漲56.78點，或0.41%，收13751.4點；標普500指數下跌10.71點，或0.24%，收4373.94點；費城半導體指數下跌23.14點，或0.67%，收3429.53點。

台股今日開盤也上漲5.32點，加權股價指數以17657.5點開出，隨後漲幅擴大超過200點，來到17904.48點、上漲252.3點。不過，新台幣兌美元則是開升後翻貶，台北股匯表現不同調，在俄烏緊張局勢未解之下，美元指數也一度升破97，成為資金避風港。

新台幣兌美元在上周五終止連3貶後，今日早盤以28.02元、升值0.1分開出，但隨即止升回貶，主要是已過月底，出口商拋匯壓力減，加上俄烏地緣緊張情勢仍持續，新台幣兌美元早盤再貶至28.065元、貶值4.4分，目前在28.06元盤整。

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