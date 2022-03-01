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新台幣 219 萬元起　Volvo XC40 Recharge P8 AWD 正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-01 17:25:40

國際富豪汽車今日 2/24 正式在推出首款純電動車型 Volvo XC40 Recharge P8 AWD，建議售價與預售時同為新台幣 219 萬元起。

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Volvo XC40 Recharge P8 AWD
Volvo XC40 Recharge P8 AWD
XC40 Recharge 於 2019 年 10 月發表，並在去年 10 月於比利時 Ghent 工廠開始量產，在外觀以燃油版本的 R-Design 套件為基礎，取消車頭直瀑式水箱罩設計，改以與同車色飾蓋點綴。保險桿下方亦延續塑膠防刮材質，頭燈具有雷神之鎚 LED 導光日行燈，遠近光燈具備主動切換適路性照明功能，車側也擁有塑料防刮輪拱及車門下飾板，車頂配有行李架，C 柱含有 Recharge 字樣辨別身分，車尾擁有 LED 導光尾燈組，並取消燃油版的排氣尾飾管設計。尺碼部分，XC40 Recharge 的車身長寬高為 4,425x1,863x1,647 (mm)，軸距則為 2,702mm，整體車高較汽油車型矮 11mm，底盤離地高度因安裝電池的緣故僅有 176mm 的表現。

Volvo XC40 Recharge P8 AWD
Volvo XC40 Recharge P8 AWD
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Volvo XC40 Recharge P8 AWD
內裝方面，同樣保有家族化的北歐簡約家居風格，包括全新 12.3 吋數位整合資訊儀錶組、9 吋 Google 車載資訊娛樂系統、手機無線充電功能、CleanZone 純淨車室系統、CZIP 遙控循環換氣科技、IAQS 車室空氣品質監測系統、ECC 電子控制雙區恆溫空調及後座出風口等都保持在標準配備之列。座椅面料採用纖維加工超高密度紡織品 Microtech Nubuck，展現 Volvo 對動物福利的重視，同時汽油版可見的引擎啟閉鍵、電子手剎車、換檔撥片、駕駛模式切換功能完全取消，略失去旗艦規格的風範。

Volvo XC40 Recharge P8 AWD
Volvo XC40 Recharge P8 AWD
安全防護方面，XC40 Recharge 搭載目前 Volvo 全新 ADAS 偵測感應平台，其前向雷達、前向感應器偵測與反應能力都較舊款或者其他車款優異，BLIS 駕駛視覺盲點資訊系統含轉向輔助與 RCWM 後方來車碰撞預防警示暨閃避系統偵測範圍同為車輛左右向後延伸 70 公尺、CTA 倒車車側警示系統暨煞車支援系統能以扇形區域以 80° 角度朝外延伸約 30 公尺，整體運作更為強大，原廠也宣告全新偵測感應平台將陸續裝備到其他車款。

Volvo XC40 Recharge P8 AWD
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動力配置方面，XC40 Recharge 選用兩組型號 E400V6 永磁同步電動馬達，其最大總功率可達到 408hp、最大總扭力 67.3kgm，0-100km/h 僅需 4.9 秒，在 NEDC 規範測試下最大續航力為 465 公里、WLTC 則為 418 公里。

Volvo XC40 Recharge P8 AWD
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國內電動車市場方興未艾，自 Tesla 導入以來逐漸提高電動車款的能見度，許多品牌也陸續引進旗下電動車款，如今 Volvo 總算將 XC40 Recharge 展開預售，帶給消費者更豐富的選擇。

Volvo XC40 Recharge P8 AWD
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