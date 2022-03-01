跨足智慧住宅與永續商辦　GoShare 與潤泰創新聯手推出 GoShare for Home 與 GoShare for

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左起 GoShare 姜家煒新事業總監 、Gogoro 陸學森創辦人、董事長兼執行長 、潤泰創新國際股份有限公司簡滄圳董事長 、潤泰創新國際股份有限公司陳麗玉副總經理共同發表 GoShare for Home 與 GoShare for Office 方案。GoShare for Home 與 GoShare for Office 是由 GoShare 將電動機車共享體驗，導入居家與辦公空間的擴大運用，其中針對住宅開發的 GoShare for Home 提供社區特定營運範圍內享有專屬 GoShare 電動機車車隊的借還服務，而物業服務還能使用 GoShare 所提供的管理系統，隨時掌握用車記錄，落實車隊管理，首處應用地點將在潤泰創新位於新北市二重重劃區的「五谷王」建案。
至於針對辦公空間開發的 GoShare for Office，是為提供企業便利的綠能短程載具並降低碳足跡而來，同樣會由 GoShare 提供商辦特定範圍內的電動機車車隊定點借還服務，而商辦管理中心還可透過 GoShare 的管理系統來統一控管租戶使用權限與車況，首處應用地點位於潤泰創新的「南港玉成企業總部大樓」建案。
GoShare 在本次記者會中除了正式發表 GoShare for Home 與 GoShare for Office 兩款方案，跨足智慧住宅與永續商辦領域之外，也歡迎更多建商加入，並預告未來將推出針對校園開發的 GoShare for Campus 及針對飯店開發的 GoShare for Hotel 方案，建構更便捷與綠能的智慧生活願景。