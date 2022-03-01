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不禮讓行人加重罰緩、超速 40 公里就算嚴重超速 !　行政院通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-01 17:25:40

行政院會今 (24) 日通過交通部擬具的「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，將強化用路人遵守交通法規，提升道路交通安全。

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根據交通部提交的道路交通管理處罰條例部分條文指出，共修正 19 條，增訂 2 條，共計 21 條，修正重點為「未停讓行人罰責」、「修正違規記點制度」及「速度管理」、「駕駛人管理」、「車輛管理」等共五大部分。

在未停讓行人罰責方面，擬修正汽、機車駕駛人行近「其他依法可供行人穿越之交岔路口」，不暫停讓行人先行通過之罰則，提高車輛未暫停讓行人優先通行罰鍰從現行的 3,600 元提升至新臺幣 6,000 元，且將記違規點數 2 點 (現行記違規點數 1 點)。修正違規記點制度部分，除延長違規記點累計期間 (1 年內每達 12 點，吊扣駕照 2 個月)，並處罰實際駕駛人，以嚇阻違規行為。

另外，在「速度管理」部分，交通部稱國際上均將「速度管理」列為提升道路交通安全關鍵因素，本次修法將嚴重超速的規定，由現行超過規定的最高時速 60 公里，修正為超過最高時速 40 公里。在「駕駛人管理」部分，交通部指出，本次修法增訂領有聯結車、大客車、大貨車或小型車駕駛執照，未依規定駕駛輕型機車者的罰責。

最後，在「車輛管理」部分，為迎合汽車文化發展與古董車活動，也將擬增訂古董車認定標準、核發專用牌照、安全檢驗及行駛道路等配套措施外，並配合增訂領用古董車專用牌照不依規定之時間、路線或區域內行駛者，處以罰鍰及註銷牌照的規定。另外尾燈、煞車燈、倒車燈、方向燈、後霧燈、第三煞車燈、輪廓邊界標識燈污穢不予清潔或為他物遮蔽，致影響正常辨識，及裝置不合規定音調喇叭都會有罰責。

行政院亦希望交通部擬定的修正草案交由立法院審議後，各機關能夠盡快溝通協調，早日完成修法程序，以提升道路安全。

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