四環純電高性能轎跑　Audi RS e-tron GT 試駕

●e-tron GT 為 Audi 旗下繼 e-tron SUV 及 e-tron Sportback 後的全新純電動跑房車作品
●與同集團 Porsche Taycan 採用相同的「J1」架構平台打造
●e-tron GT 全車系配有「二速變速箱」(一檔用於起步加速、二檔高速使用)
●純電動力系統配置 2 具 PSM 永磁同步馬達，搭配電池系統的鋰電池模組設於前後車軸之間、也是車輛的最低點位置，不僅適合低重心跑車前、後軸之間的重量分佈，更賦予車身前後配重擁有 50: 50 的均衡比例。
●0.24Cd 超低風阻係數
●最高充電效率達 270kW (5% 至 80% 22.5 分)，而單次最高續航里程可達到 488 公里
●RS e-tron GT 標配「三氣室主動式氣壓懸吊系統」，車身可自動調動，最高向上調升 20mm 及向下調降 22mm，並藉由中央控制元件，每個氣室懸彈簧可自動獨立運作
●RS e-tron GT 標配「動態全輪轉向系統」，於低速時後輪可作反方向轉向，於 50km/h 內提供最多轉向 2.8° 度，藉此減少迴轉半徑、提升轉向性使車輛更靈敏；而 80km/h 以上高速行進時，後輪則進行同方向的轉向作動，有效提升高速穩定性以及轉向精準度
●RS e-tron GT 搭載：專屬「e-tron 跑車聲浪套件」
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e-tron GT 為 Audi 旗下繼 e-tron SUV 及 e-tron Sportback 後的全新純電動跑房車作品，原廠於今年 2 月正式發表，採用與 Porsche Taycan 採用相同的 800V 架構開發，具備 0.24Cd 的風阻係數，搭配無窗框式車門的造型設計。台灣奧迪今日 11/4 以線上直播的方式發表 Audi e-tron GT 車系，引進編成與建議售價分別是 e-tron GT quattro (新台幣 445 萬元起) 及 RS e-tron GT (新台幣 598 萬元起)。
外觀方面，RS e-tron GT 採用四門跑房車的輪廓，風阻係數僅有 0.24Cd，車頭配置配置蜂巢式盾形護罩，下方氣壩藏有毫米波雷達，保險桿兩側設有通風口，頭燈以極線 LED 識別燈搭配 Audi 智慧雷射遠光燈，足踏前 265/35R21 後 305/30R21 胎圈組及紅色塗裝煞車卡鉗搭配碳化鎢塗層前後煞車碟盤，車尾橫貫的 LED 燈組具有動態指示方向燈及尾燈動態燈光展演功能。尺碼部分，RS e-tron GT 的車身長寬高分別是 4,989x1,964x1,399 (mm)，軸距則為 2,909mm。
RS e-tron GT 在車頭配置蜂巢式盾形護罩，保險桿兩側設有通風口，試駕車選配要價新台幣 8 萬元的黑色風格外觀套件 plus，內容包含車頭外框黑色面罩、黑色側裙、黑色後下擾流、黑色 Audi logo 及黑色車型銘牌。另外也選配要價新台幣 22.2 萬元的碳纖維風格外觀套件，內容包含前保桿側氣壩碳纖維飾板、側裙上方車緣碳纖維飾板及後保桿下方碳纖維飾板。
RS e-tron GT 的車身長寬高分別是 4,989x1,964x1,399 (mm)，軸距則為 2,909mm。
車尾採用橫貫式的 LED 燈組，保險桿下方配置大型擴散器，行李廂蓋內建電動升降尾翼。
試駕車選配要價新台幣 1.8 萬元的車身同色蜂巢式盾形護罩，下方氣壩藏有毫米波雷達。
頭燈以極線 LED 識別燈搭配 Audi 智慧雷射遠光燈。
RS e-tron GT 足踏前 265/35R21 後 305/30R21 胎圈組及紅色塗裝煞車卡鉗搭配碳化鎢塗層前後煞車碟盤，試駕車選配橘色塗裝卡鉗。
前門下方可在開門狀態時投射 e-tron GT 字樣於地面。
LED 尾燈組具有動態指示方向燈及尾燈動態燈光展演功能。
內裝方面，e-tron GT quattro 採用駕駛導向座艙設計，螢幕與實體按鍵間的分配比例兼具科技感與就手特性。儀表板採用 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，方向盤以真皮包覆搭配後方煞車動能回收調整撥片，排檔採用線傳撥桿搭配按鈕設計，中控台配置 10.1 吋 MMI navigation plus 多媒體導航系統，下方空調操作介面保留實體按鈕與獨立螢幕，雙前座配置 14 向電動調整跑車座椅 Plus，車身前後均配置行李廂，確保實用機能。
行李廂蓋整合電動升降尾翼。
RS e-tron GT 採用駕駛導向座艙設計，螢幕與實體按鍵間的分配比例兼具科技感與就手特性。
RS e-tron GT 配備 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，可透過方向盤上的 VIEW 按鍵切換多種顯示模式，判讀性佳。
方向盤採用三幅麂皮包覆設計，採用非真圓搭配指扣設計，使握感相當良好。
方向盤後方撥片可調整煞車動能回收程度。
試駕車選配要價新台幣 2.6 萬元的碳纖維門檻發光飾板。
前行李廂蓋的開關隱藏於駕駛座車門板側邊，需打開車門才可按下。
中控台設有 10.1 吋 MMI navigation plus 多媒體導航系統，支援衛星導航、智慧手機連接及車輛功能設定，也可檢視設定充電排程設定。
3 區獨立式恆溫空調擁有專屬的實體按鈕操作介面，搭配獨立的液晶螢幕顯示，使操作更為簡易。
中央鞍座整合線傳式排檔介面，透過撥動來切換 R、N、D 檔，P 檔則為獨立按鈕，右側設有置物凹槽與音響快速操作介面。
中央鞍座設有 2 組具夾緊與止滑功能的置杯座，中央扶手掀起後可見到植絨的收納空間。
RS e-tron GT 雙前座配置 14 向電動調整跑車座椅 Plus，表面以 Dinamica 搭配皮質包覆，雙前座均具備電動調整及冷熱通風功能，駕駛座還可進行記憶。
後座腿部與膝部空間足夠，頭部空間受到車頂線條影響而較為壓迫，且中央隆起範圍偏大，因此以 2 位成人入座會較舒適。
後座乘客享有專屬的空調分區與出風口，可調整溫度、方向及風量。
後座中央扶手拉下後，可見到 2 組固定式置杯座，具備夾緊與止滑功能。
附表為本站實測座艙空間之數據。
RS e-tron GT 的前行李廂置物容積為 85 公升。
RS e-tron GT 的後行李廂容積為 350 公升，內部格局平整方正，不過門檻落差稍高，尾門採用電動啟閉尾門，支援體感啟閉功能。
後行李廂帳版下方提供額外的置物空間，內部施以植絨處理。
安全防護方面，e-tron GT 全車系標準配備由 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、主動緊急待援輔助系統構成的公路行車輔助套件，也配備由車道變換輔助系統 (盲點警示)、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統 、預警式安全防護系統及前方路口車流警示系統所構成的公路行車輔助套件，亦搭載由 360 度環景 3D 顯影及自動停車輔助系統 plus 所構成的智慧停車輔助套件。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，e-tron GT 全車系均採用同步式雙電動馬達構成 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，本次試駕的 RS e-tron GT 可輸出 598ps 最大馬力及 830Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.6 秒完成，極速為 250km/h，若啟動 boost 模式可將最大馬力提升至 646ps，峰值扭力則維持 830Nm，0-100km/h 加速縮短至 3.3 秒完成。
電池與充電方面，e-tron GT 車系均採用 93.4kWh 容量的 800V 鋰離子電池模組，本次試駕的 RS e-tron GT 擁有 472 公里的滿電最高續航里程，充電部分支援最高 DC 270kW 功率，插座提供 J1772 及 CCS1。
開著 RS e-tron GT 上路，在低速狀態所具備的蠕行能力帶來接近燃油車的第一印象，然而踩下油門加速時，純電動車以馬達驅動的優勢讓動力輸出隨傳隨到，加速能力相當強悍，即便配置後軸兩段式變速，在都會區行駛也不易察覺換檔情形，但確實保有了高度的駕馭樂趣。
左前葉子板設有 J1772 插座，支援 AC 充電。
乘駕感受方面，RS e-tron GT 受惠於電池模組主要設於底盤而大幅降低重心，縱使車重超過 2 噸仍保有俐落的車身動態反應，側傾幅度亦極低，動態全輪轉向系統更讓高速時的跟隨性極佳，而電子可調式阻尼懸吊與 Audi drive select 可程式車身動態系統互相匹配之下，可調整至相當舒適的 GT 跑房車風格，也可進入相當硬朗又敏捷的狀態，兼顧日常代步與熱血需求。
右前葉板設有 CCS1 Combo 規格充電插座，上方可對應 J1772 AC 充電，下方可對應 DC 充電，最高功率達到 270kW。
RS e-tron GT 的到來，讓純電動車市場多出一款具有強烈設計風格與出色操駕水準的作品，雖然入手門檻不低，但相較於雙生車款 Porsche Taycan 卻顯得更具親和力，讓喜愛四環風格又可望純電駕馭體驗的族群有了不錯的選擇。
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