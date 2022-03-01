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C 200 漲 3 萬、增列 C 300 動力　2022 年式 Mercedes-Benz C-Class Estate

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-01 17:25:40

台灣賓士今日 2/25 正式針對 S 206 世代 Mercedes-Benz C-Class Estate 旅行車新增 C 300 動力，採用運動版單一編成，建議售價為新台幣 297 萬元起。

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Mercedes-Benz C 300 Estate 運動版 (S 206)
Mercedes-Benz C 300 Estate 運動版 (S 206)
全新 206 世代 C-Class 於去年 (2021) 9/15 正式在國內推出，初期旅行車部分僅提供 C 200 單一動力規格，編成與售價分別是 C 200 AVA (新台幣 237 萬元起) 及 C 200 AMG Line (新台幣 251 萬元起)，今日除了新增 C 300 動力之外，也針對 C 200 車型進行售價調整，配備維持不變，編成與售價分別改為 AVANTGARDE (新台幣 240 萬元起) 及運動版 (新台幣 254 萬元起)，各漲 3 萬元。

Mercedes-Benz C 300 Estate 運動版 (S 206)
Mercedes-Benz C 300 Estate 運動版 (S 206)
本次新增的 C 300 車型採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 EQ Boost 48V 輕油電複合動力，於 5,800rpm 時可輸出 258hp 最大馬力 (48V +20hp)，於 2,000~3,200rpm 間可輸出 400Nm 峰值扭力，搭配 9G-Tronic 9 速手自排變速箱及後輪驅動，平均油耗數字在經濟部能源局 1 月份測試結果中現身，為 14.5km/L。

配備方面，C 300 Estate 運動版在外觀擁有 AMG LINE 套件、霧銀星芒型的水箱護罩、19 吋 AMG 多幅式輕合金輪圈及後保桿整合雙側鍍鉻排氣尾飾管，內部搭載 12.3 吋寬螢幕數位儀表、11.9 吋垂直中央觸控螢幕、指紋識別感應器、MBUX 擴增實境導航功能、Nappa 跑車方向盤、ARTICO/DINAMICA 運動化座椅、進階環景式內裝照明、雙側賓士 Logo 投射燈等。

Mercedes-Benz C 300 Estate 運動版 (S 206)
Mercedes-Benz C 300 Estate 運動版 (S 206)
此回台灣賓士將原先僅限於 C-Class 四門房車的 C 300 動力新增於 Estate 旅行車中，相信可符合追求更高動力表現又可望旅行車機能的準車主們的期待。

Mercedes-Benz C 300 Estate 運動版 (S 206)
Mercedes-Benz C 300 Estate 運動版 (S 206)
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