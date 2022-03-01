蝙蝠黑化元素上身　Nissan Kicks & X-Trail「夜行版」限量上市 !

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裕隆日產副總經理鐘文川 (圖左) 宣布 Nissan Kicks & X-Trail 夜行版正式上市。藉由將於 3/3 上映的蝙蝠俠電影，Nissan 此次推出的 Kicks「夜行版」加入了黑色視覺設計增添神祕感，配有專屬的暗黑跳色外觀、暗黑 V-MOTION、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑車頂架及暗黑後視鏡，而 X-Trail 「夜行版」同樣有黑化外觀套件，包含暗黑鋁圈、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑後視鏡；另外，消費者可再享以 1,000 元升級夜行版套件，升級內容包含謎黑 V-motion 飾蓋及謎黑空力套件。
Kicks「夜行版」加入了黑色視覺設計增添神祕感，配有專屬的暗黑跳色外觀。
X-Trail 「夜行版」同樣有黑化外觀套件，包含暗黑鋁圈、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑後視鏡。
Nissan Kicks「夜行版」與 X-Trail 「夜行版」均搭載黑色化鋁圈。
Kicks「夜行版」配有暗黑車頂架及暗黑後視鏡。
X-Trail 「夜行版」採用暗黑鯊魚鰭天線及尾翼。另外配合夜行版車型的推出，裕隆日產也表示 2/26~3/31 內入主 Nissan 國產全車系，即可免費升級「Xmiro2 電子智慧後視鏡」，具有提升後方行車視野及行車紀錄功能，強化夜間行車的安全性。
裕隆日產過去曾多次以電影主題來異業合作宣達品牌形象和產品魅力，並回饋消費者長期以來對於 Nissan 的支持，滿足消費者與眾不同的個性化需求。
裕隆日產過去曾多次以電影主題來異業合作宣達品牌形象和產品魅力。