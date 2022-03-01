【油價公告】中油、台塑宣布明(28)日起國內汽、柴油各調漲 0.5 元及 0.4 元

台灣中油台灣中油公司宣布自明 (28) 日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升28.5元。
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台灣中油表示，本週受俄羅斯承認烏東分離區獨立且向烏克蘭展開軍事行動等因素影響，導致油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.9美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為2.61%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收1.1元；計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.7元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.7元及1.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.5元及0.4元。
台塑石化台塑石油表示，受到俄羅斯及烏克蘭地緣政治衝突升溫，引發市場擔憂影響能源供應，推升本週國際油價上漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年2月28日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.5元/公升，柴油批售價格0.4元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。