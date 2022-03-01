【油價公告】中油、台塑宣布明(28)日起國內汽、柴油各調漲 0.5 元及 0.4 元

台灣中油

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台灣中油表示，本週受俄羅斯承認烏東分離區獨立且向烏克蘭展開軍事行動等因素影響，導致油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.9美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為2.61%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收1.1元；計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.7元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.7元及1.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.5元及0.4元。



