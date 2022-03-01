配備大升級　全新二度小改款 Suzuki Baleno 印度登場

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此次由 Maruti Suzuki 操刀的全新改款 Baleno，迎合目前休旅風潮，針對前/後保桿、頭燈重新設計，帶來更強烈的跨界氣息，其中水箱面積加大，LED 頭燈改為橫置式設計，霧燈同為 LED 配置，並換上全新 16 吋鋁圈及 LED 尾燈造型。
進入到車內，重新設計的中控台採用多層式與雙色設計，並且配備了 Suzuki SmartPlay Pro+ 多媒體互聯網 9 吋螢幕、360 度環景全彩抬頭顯示器，可提供檔位、轉速、時速、時間等行車資訊。另外空調系統介面、座椅悉數重新調整，並提供後座冷氣出風口、USB 插孔等機能。
安全配備部分則搭載 6 顆安全氣囊、ESP、Hill Hold Assist、具 EBD 功能的 ABS、ESP 與未繫安全帶提醒等，雖然並非搭載市場上相當盛行的 ADAS，但在印度市場已屬相當先進。
動力方面，採用 1.2 升汽油動力，搭配 5 速手排或者 5 速 AGS 變速箱，最大馬力為 89 匹、最大扭力 113Nm。至於 1.0 升 Boosterjet 引擎與 1.25 升柴油引擎都因為排放法規因素而停產。
Baleno 曾於 2017 年內短暫引進台灣市場販售，以小排量渦輪引擎的優勢在進口小型掀背市場當中佔有一席之地，2020 年因歐盟六期排放法規轉換因素下架不再販售。