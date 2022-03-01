新台幣 150 萬元起　Hyundai Ioniq 5 國內編成、預售價流出

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流出的資訊顯示，Hyundai Ioniq 5 在入門規格上即搭載 Pixel LED 頭燈組、雙區恆溫空調、Sound of Nature 紓壓情境音效、LED 室內燈、遠端遙控啟閉、雙 12 吋 TFT 液晶螢幕、Qi 無線充電座、感應式電動尾門、19 吋輪圈、Hyundai SmartSense 等，EV500 則追加 64 氣氛燈、投射式頭燈、V-Shape 隱藏式識別燈、亮黑窗框、SEA 安全下車輔助系統、電子兒童鎖、SVM 環景影像、雙前座通風/加熱、雙前座 12 向電調座椅與前/後共 12 顆雷達，頂級的 EV500 Performance 搭載 Bose 音響系統、20 吋輪圈、全景天窗等專屬配置。車色選擇上，Ioniq 5 共有極地白、靜謐金與闇夜灰三種設定，標準提供黑色內裝並提供米白內裝選配。
動力規格上，EV400 與 EV500 採用後驅單顆馬達，最大馬力分別為 167hp、215hp，可繳出 438、567km 的最大續航里程，EV 500 Performance 則採四輪驅動雙顆馬達設定，最大馬力達 301hp，最大續航力則為 496km。
今年電動車市場方興未艾，除了豪華品牌已在市場中展露頭角之外，一般品牌亦開始積極投入，未來市場的發展趨勢相當令人期待。