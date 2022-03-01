5+2 越野休旅　第三代 Ford Everest 正式亮相

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Ford Everest 與 Ranger 共用底盤，採用非承載式大樑底盤打造，外觀上遵循新款 Ranger 換上全新的家族化特徵，車頭水箱護罩尺碼進一步放大，中央有一道橫幅飾條貫穿其中，頭燈在頂規車型方面加入全新的矩陣式 LED 頭燈與 C 字形的 LED 日行燈，增強 Ford 休旅車型的特徵。車尾則導入倒 L 形的 LED 尾燈組，同時加入漸層設計來增強辨識度。
此外，原廠也提供 Everest 拖車控制模組，使其最大拖曳能力可達到 3,500 公斤，並可透過專用的 Tow/Haul 駕駛模式優化變速箱的換檔邏輯。
進入到內裝，整體鋪陳與 Ranger 如出一轍，配備 8 吋或 12 吋的全數位儀表板以及直立式 SYNC 4 多媒體觸控螢幕，依照車型等級不同分為 10.1 吋、12 吋及 12.4 吋的選項。其他配備還包括無線充電板、雙通風/加熱功能座椅、10 向電調含記憶駕駛座椅、加熱方向盤和第二排加熱座椅等機能。安全配備部分，全車系搭載 9 顆氣囊，以及全速域智慧巡航控制系統、車道置中、轉向輔助、盲點與倒車剎車輔助等 ADAS 功能。
動力表現上，Ford Everest 在澳洲市場將提供 2.0 升雙渦輪柴油四缸引擎和 3.0 升渦輪增壓 V6 柴油引擎，均配備 10 速自排變速箱，未來於其他市場也還會供應 2.3 升 EcoBoost 渦輪增壓汽油動力，並有後驅或者 4WD 的選擇。
Ford Everest 過去以來主攻菲律賓、泰國、澳洲和非洲等市場，在不同市場也稱作 Endeavour，主要對手包含 Toyota Fortuner、Mitsubishi Pajero Sport、Nissan X-Terra 和 Isuzu MU-X 等同樣強調多功能越野的休旅車款。