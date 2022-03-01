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新增油電動力選項　Nissan Juke Hybrid 於歐洲登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-01 17:25:40

Nissan 日前在歐洲市場針對第二代 Juke 推出搭載油電動力的版本 Juke Hybrid，預計今年稍晚開始販售。

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Nissan Juke Hybrid
Nissan Juke Hybrid
動力配置方面，Juke Hybrid 採用 1.6 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配電動馬達、1.2kWh 水冷式電池模組、多模式 (multi modal) 無離合器式自排變速箱 (電能 2 檔位、引擎 4 檔位) 及 Renault 提供之 15kW 高壓啟動馬達所構成的油電複合動力系統，其中引擎可輸出 94hp 最大馬力及 148Nm 峰值扭力，馬達可輸出 49hp 最大馬力及 205Nm 峰值扭力。

Nissan Juke Hybrid
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Nissan Juke Hybrid
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節能表現方面，Nissan 宣稱 Juke Hybrid 的平均油耗數字為 54mpg (約 19.11633km/L)，行駛每公里平均排放 118 公克的二氧化碳，而油電系統在起步時為純電驅動，直到 55km/h 以上才會換檔並發動引擎，另外也支援 e-Pedal 單踏板駕駛模式，原廠表示可帶來近似電動車的駕馭體驗。

Nissan Juke Hybrid
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除了針對動力系統進行改變，Juke Hybrid 在外觀部分換上重新設計的 V-Motion 水箱罩，也換上新版 Nissan 廠徽，輪圈提供源於 Ariya 的 19 吋空氣力學樣式，行李廂蓋增加 Hybrid 銘牌，車內則換上具有油電系統運作情形顯示功能的 7 吋儀錶資訊幕，並增加 e-Pedal 單踏板駕駛模式按鈕，行李廂容積較純汽油版少去 68 公升變為 354 公升。

Nissan Juke Hybrid
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國內市場方面，總代理裕隆日產汽車選在 2020 年 11 月推出第二代 Juke 車系，目前最新的編成與建議售價分別是 英倫版 (新台幣 86.9 萬元起)、駕趣版 (新台幣 94.9 萬元起) 及駕趣享樂版 (新台幣 98.9 萬元起) 共 3 款。

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