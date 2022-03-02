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慶祝蝙蝠俠電影上映　Nissan Micra Kiiro 於英國推出

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-02 10:25:40

Nissan 繼今年 1 月在歐洲推出限量 5,000 輛的 Juke Kiiro 特別版，以慶祝《蝙蝠俠》(The Batman) 電影在本月上映之後，近日又在英國推出限量 250 輛的 Micra Kiiro 特別版，手排車型建議售價為 18,375 英鎊起 (約合新台幣 69.2 萬元)，CVT 無段變速車型則為 19,725 英鎊起 (約合新台幣 74.2 萬元起)。

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Nissan Micra Kiiro
Nissan Micra Kiiro
Micra Kiiro 是基於 Acenta 配備等級所打造，在外觀採用 Echo Grey 灰色烤漆，前保險桿下方、車門下方及後保險桿下方均使用 Spicy Yellow 黃色點綴，足踏 17 吋黑色烤漆鋁合金輪圈，B 柱後車窗採用深色隱私處理，C 柱飾蓋加入帶有 Kiiro 字樣的漸層式紋路。

Nissan Micra Kiiro
Nissan Micra Kiiro
Nissan Micra Kiiro
Nissan Micra Kiiro
Nissan Micra Kiiro
Nissan Micra Kiiro
Nissan Micra Kiiro
Nissan Micra Kiiro
Nissan Micra Kiiro
Nissan Micra Kiiro
Nissan Micra Kiiro
Nissan Micra Kiiro
內裝配備方面，Micra Kiiro 採用黑色織布座艙搭配金色飾板，配備 NissanConnect 車聯網娛樂資訊系統、衛星導航、智慧手機連結系統、倒車雷達、恆溫空調、後電動窗及光感應自動啟閉頭燈。

Nissan Micra Kiiro
Nissan Micra Kiiro
動力配置方面，Micra Kiiro 採用 IG-T 92 直列 3 缸 999cc 渦輪增壓汽油引擎，具備 92hp 最大馬力及 160Nm 峰值扭力，可搭配 5 速手排或 XTronic CVT 無段變速系統。

Nissan Micra Kiiro
Nissan Micra Kiiro
國內市場方面，Nissan 總代理裕隆日產汽車選在 2/26 發表 Nissan Kicks「夜行版」與 X-Trail 「夜行版」來呼應《蝙蝠俠》(The Batman) 電影上映，建議售價分別是 81.5 萬元 (Kicks) 與 101.9 萬元 (X-Trail)，個別限量 600 台 (Kicks) 與 100 台 (X-Trail)。

Nissan Micra Kiiro
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