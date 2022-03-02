慶祝蝙蝠俠電影上映　Nissan Micra Kiiro 於英國推出

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Micra Kiiro 是基於 Acenta 配備等級所打造，在外觀採用 Echo Grey 灰色烤漆，前保險桿下方、車門下方及後保險桿下方均使用 Spicy Yellow 黃色點綴，足踏 17 吋黑色烤漆鋁合金輪圈，B 柱後車窗採用深色隱私處理，C 柱飾蓋加入帶有 Kiiro 字樣的漸層式紋路。
內裝配備方面，Micra Kiiro 採用黑色織布座艙搭配金色飾板，配備 NissanConnect 車聯網娛樂資訊系統、衛星導航、智慧手機連結系統、倒車雷達、恆溫空調、後電動窗及光感應自動啟閉頭燈。
動力配置方面，Micra Kiiro 採用 IG-T 92 直列 3 缸 999cc 渦輪增壓汽油引擎，具備 92hp 最大馬力及 160Nm 峰值扭力，可搭配 5 速手排或 XTronic CVT 無段變速系統。
國內市場方面，Nissan 總代理裕隆日產汽車選在 2/26 發表 Nissan Kicks「夜行版」與 X-Trail 「夜行版」來呼應《蝙蝠俠》(The Batman) 電影上映，建議售價分別是 81.5 萬元 (Kicks) 與 101.9 萬元 (X-Trail)，個別限量 600 台 (Kicks) 與 100 台 (X-Trail)。