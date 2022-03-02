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「28字頭」成常態?股匯齊挫　台幣早盤見28.065元貶4.5分

▲俄烏局勢持續，台北股、匯市今（2）日早盤齊挫，新台幣兌美元再貶到28.065元。（圖／永豐銀行提供）
▲俄烏局勢持續，台北股、匯市今（2）日早盤齊挫，新台幣兌美元再貶到28.065元。（圖／永豐銀行提供）

記者顏真真/台北報導

2022-03-02 10:38:17

俄烏戰火持續，台北股、匯市今（2）日早盤同步走跌，新台幣兌美元開低走低，一度來到28.065元、貶值4.5分，目前在28.044元震盪。匯銀人士表示，由於短線避險需求增溫，加上月初出口商拋匯力道減緩，預估短線新台幣續趨弱整理。

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美股跌多，今日亞股中，日韓股市分別跌1%與平盤，台股也走弱，開盤跌34.14點，加權股價指數以17864.11點開出，隨後跌逾百點，來到17784點，目前仍跌80餘點。

國際匯市部分，美元表現仍強，亞洲主要貨幣韓元早盤目前貶至1204.75韓元兌1美元，日圓則在115.02日圓兌1美元震盪，人民幣兌美元中間價今日則貶值來到6.3351元，而新台幣兌美元早盤也是開低走低。

新台幣兌美元今日早盤以28.06元、貶值4分開出，隨後進一步觸及28.065元、貶值4.5分，目前在28.044元盤整。匯銀人士指出，在美國聯準會3月中旬貨幣決策出爐前的消息空窗期間，爆發俄烏戰事，市場轉而聚焦俄烏地緣政治風險，短線避險需求增溫下，加上月初，出口商拋匯力道減緩，預估短線新台幣續趨弱整理。

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