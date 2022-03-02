特企／季節交替別擔心！日本帕菲安珂從清潔開始打好基底
近來進入季節交替之際，對肌膚來說更是一大考驗，容易乾癢、泛紅，乍暖還寒的天氣已經令人難受，肌膚問題更是雪上加霜，想解決這樣的問題，最基本就必須從「清潔」開始打好基底！日本帕菲安珂「The Perfect Anchor」集結卸妝、洗臉及沐浴等多功能，清潔同時達到肌膚保濕，天然植萃精油的香氛，讓人放鬆緊繃情緒，身心靈同時得到享受。
品牌公關表示，「除清潔身體肌膚之外， The Perfect Anchor的成分天然溫和，還能用在寵物洗澡、清潔嬰兒用品、清洗彩妝刷具、家事清潔等等，非常萬用。」尤其疫情期間戴口罩防疫，許多人會選擇配戴布口罩或使用口罩套，但若沒有做好清潔反而會導致臉部刺激過敏，一名日本女網友發現，她使用The Perfect Anchor來清洗口罩，除了有淡淡香氣，還能清除口罩上的殘妝，引起熱烈討論。而The Perfect Anchor也在臉書粉絲專頁上分享，許多人冬天皮膚乾癢，洗碗後就算塗護手霜也不夠，不妨用它來洗碗試試！
品牌公關透露，「沐浴露香味使用100％天然植萃精油，希望能透過產品，讓日常的洗臉、沐浴，都變成一次特別的香薰療法，讓上班族在家就能有『SPA級的享受』，清潔同時也舒緩一整天的疲勞。」The Perfect Anchor為液態皂，100％天然成分無添加，不使用任何化學界面活性劑、起泡劑、色素等等，獲得美國農業部有機認可機構「OREGON TILTH」的認證，針對亞洲肌膚改良，增加保濕美肌成分（大麻籽油，荷荷巴油，乳木果油），做為清潔毛孔深處黑頭及卸妝時，使皮膚光滑不緊繃。
此外，The Perfect Anchor也非常注重環境生態，以橄欖油、椰子油、葵花籽油取代成本較低但會破壞環境的棕櫚油。同時也獲得世界最大的美國動物保護組織PETA認證，沒有進行動物實驗及動物成分，精心挑選對肌膚與環境溫和的原物料，讓消費者能安心使用在洗臉、卸妝、沐浴等各種清潔。The Perfect Anchor共8種香味，目前台灣引進5種，包含葡萄柚、薰衣草、迷迭香、檸檬草香橙、黑雲杉，3/2起於寶雅獨家開賣，詳細資訊請上「The Perfect Anchor官網」查詢。