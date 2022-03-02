高雄鼓勵社福移工打疫苗 週六前打就送禮券、精美禮品
《四方報》報導，近日來本土疫情趨緩，各縣市政府仍積極推廣疫苗施打，不少民眾都已經完成第三劑施打。高雄市政府昨（1）日表示，社福類移工可於3月2日至5日透過高雄市疫苗預約系統登記接種，打完將送禮券及精美禮品。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-02 11:16:01
本梯次施打廠牌為莫德納，開放之時間、地點為：3月2日在高雄國際會議中心、楠梓加工出口區莊敬堂、大寮包公廟；3月3日在高雄市立社會教育館、西溪鳳芸中芸里民活動中心；3月4日在岡山慈濟；3月5日在大東文化藝術中心。接種時間均為早上8點半至11點半，及下午1點半至4點半，完成系統預約後攜帶健保卡及黃卡前往施打即可。接種站也開放現場登記接種，但名額有限，打完為止。
高雄市移工人數逾5萬7千人，市府為鼓勵長輩及社福移工接種疫苗，祭出獎品當誘因，75歲以上長輩完成接種不限劑次皆可獲得500元禮券；社福類移工完成1劑或2劑接種，可獲得200元禮券，完成第3劑接種則可獲精美禮品一份。
目前，高雄市總接種劑次達545萬3726劑，第一劑覆蓋率82.1%，第二劑也有75.5%，第三劑則為41.2%。高雄市長陳其邁也表示，3月3日起會再次通知65歲以上長輩及55歲以上原住民接種疫苗。