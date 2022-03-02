「南拳媽媽」彈頭挨告！盼今下午當面道歉 徐乃麟回應了
「南拳媽媽」成員彈頭（宋建彰），去年因王力宏婚變風波，一次槓上多位大咖藝人，其中，更嗆聲徐乃麟（乃哥）的過往爭議，結果乃哥不堪其擾，氣到一舉告上法院。最後，彈頭在媒體好友斡旋下才親自寫信道歉，乃哥才決定撤告，雙方也同意在今（2）日下午會面，
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 13:07:04｜2022-03-02 13:07:30
還原整起事件，彈頭去年在臉書發文提到徐乃麟和唐從聖「輸不起」的事件，更針對乃哥狠嗆聚賭、認識黑白兩道等等，讓徐乃麟氣到提告。所幸，最後在媒體好友的幫忙下，雙方氣氛才得以緩解，事發兩個多月，彈頭也親自寫道歉信。
據《三立新聞網》報導，雙方雖然同意在今日下午3點時見面，屆時彈頭將會正式向徐乃麟當面致歉，不過徐乃麟不會出席。但徐乃麟也做出回應，既然已經道歉，那就撤回法院告訴「這本來就是小事」。
徐乃麟解釋，他原本是不想提告，但事發後幾個禮拜，才從友人口中得知，彈頭聲稱「要告就告」，才會決定提告毀謗。之所以會撤告，則是因為彈頭透過好友葛樹人傳話，讓他覺得年輕人「沒經過深思熟慮講出來的話，我只要求他給我簡單聲明的道歉書」，也沒有要求賠償。（編輯：詹鎰睿）