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「南拳媽媽」彈頭挨告！盼今下午當面道歉　徐乃麟回應了

▲徐乃麟表示，接受彈頭道歉，也向法院撤告。（圖／華視提供）
▲徐乃麟表示，接受彈頭道歉，也向法院撤告。（圖／華視提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 13:07:04｜2022-03-02 13:07:30

「南拳媽媽」成員彈頭（宋建彰），去年因王力宏婚變風波，一次槓上多位大咖藝人，其中，更嗆聲徐乃麟（乃哥）的過往爭議，結果乃哥不堪其擾，氣到一舉告上法院。最後，彈頭在媒體好友斡旋下才親自寫信道歉，乃哥才決定撤告，雙方也同意在今（2）日下午會面，

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還原整起事件，彈頭去年在臉書發文提到徐乃麟和唐從聖「輸不起」的事件，更針對乃哥狠嗆聚賭、認識黑白兩道等等，讓徐乃麟氣到提告。所幸，最後在媒體好友的幫忙下，雙方氣氛才得以緩解，事發兩個多月，彈頭也親自寫道歉信。

▲彈頭（左）亂罵徐乃麟（右）挨告，曬250字手寫信致歉。（圖／LiTV、東方不敗提供、彈頭臉書）
▲雙方原定在今日下午3點會面，由彈頭正式當面致歉，但乃哥不會出席。（圖／LiTV、東方不敗提供、彈頭臉書）
據《三立新聞網》報導，雙方雖然同意在今日下午3點時見面，屆時彈頭將會正式向徐乃麟當面致歉，不過徐乃麟不會出席。但徐乃麟也做出回應，既然已經道歉，那就撤回法院告訴「這本來就是小事」。

徐乃麟解釋，他原本是不想提告，但事發後幾個禮拜，才從友人口中得知，彈頭聲稱「要告就告」，才會決定提告毀謗。之所以會撤告，則是因為彈頭透過好友葛樹人傳話，讓他覺得年輕人「沒經過深思熟慮講出來的話，我只要求他給我簡單聲明的道歉書」，也沒有要求賠償。（編輯：詹鎰睿）

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