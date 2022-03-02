最高續航 567 公里、具備 V2L 反向充電功能　Hyundai Ioniq 5 三規格 145 萬起正式在台預售

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Hyundai Ioniq 5 在入門規格上即搭載 Pixel LED 頭燈組、雙區恆溫空調、Sound of Nature 紓壓情境音效、LED 室內燈、遠端遙控啟閉、雙 12 吋 TFT 液晶螢幕、Qi 無線充電座、感應式電動尾門、19 吋輪圈、Hyundai SmartSense 等，EV500 則追加 64 氣氛燈、投射式頭燈、V-Shape 隱藏式識別燈、亮黑窗框、SEA 安全下車輔助系統、電子兒童鎖、SVM 環景影像、雙前座通風/加熱、雙前座 12 向電調座椅與前/後共 12 顆雷達，頂級的 EV500 Performance 搭載 Bose 音響系統、20 吋輪圈、全景天窗等專屬配置。車色選擇上，Ioniq 5 共有極地白、靜謐金與闇夜灰三種設定，標準提供黑色內裝並在 EV500 車型以上提供米白內裝選配。
動力規格上，EV400 與 EV500 採用後驅單顆馬達，最大馬力分別為 169ps / 35.6kgm、217ps / 35.6kgm，可繳出 438、567km 的最大續航里程，EV 500 Performance 則採四輪驅動雙顆馬達設定，最大馬力達 306ps / 61.9kgm，最大續航力則為 496km。
除了發表 Ioniq 5 之外，南陽實業亦宣布加快新能源車款的導入，預計未來 3 年內配合 Hyundai 原廠策略，持續推出 Ioniq 6、Ioniq 7 等不同定位的純電車款，迎合趨勢朝向碳中和目標邁進。