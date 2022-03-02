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天冷無預警胸悶昏倒　CPR救命別猶豫！

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天冷無預警胸悶昏倒　CPR救命別猶豫！

健康醫療網

2022-03-02 15:31:00

57歲男子左吉安於北斗夜市準備擺攤時，突然失去了生命徵象，熱心的長榮林姓女護生及其父親林各聲先生當下進行CPR（心肺復甦術），消防隊救護車人員接手急救與電擊，再前往卓醫院插管後，隨即轉到彰基醫學中心急診，經檢查、安置葉克膜、心導管室等緊急治療，終將左男從鬼門關前搶救回來。

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協助急救措施者　依法是用緊急避難免責之規定彰基院長陳穆寬教授表示，很多民眾在路上遇到別人發生了意外事故，想要協助那些遭遇到意外的患者，但是又會害怕因協助他們，會造成對方二次傷害，反而避之不及；依緊急醫療救護法第14-2條規定，救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。

救護車上電擊　裝葉克膜續命彰基急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示，左先生擺攤時無預警昏倒，當時所幸獲得林先生父女施以CPR急救，在救護車上電擊後心跳有恢復，送到卓醫院後意識不清經評估為心臟問題，插管後隨後緊急送彰基急診。

左先生於晚間初抵達時血壓高到200多，且有難治性心律不整問題，經急診部醫師會診心臟科醫師後，發現左先生呼吸衰竭、心律不整、急性心衰竭伴肺水腫及心因性休克，決定裝設葉克膜，並接受心臟內科心導管檢查。

心導管手術治療阻塞　順利從鬼門關救回裝設葉克膜後，果然如心臟科醫師評估的結果，左先生血壓開始下降甚至到量不到血壓的狀況，於是由心臟內科楊秉忠醫師進行心導管手術治療。

楊秉忠醫師說，左先生狀況非常嚴重，第一時間如果沒有人施以急救，可能在當下就救不回來了！雖然目前左先生腎功能受影響尚未完全恢復需洗腎，但意識清楚、行動自如，且心臟功能也已恢復，算撿回一條命。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52940

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