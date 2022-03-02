天冷無預警胸悶昏倒　CPR救命別猶豫！

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救護車上電擊 裝葉克膜續命彰基急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示，左先生擺攤時無預警昏倒，當時所幸獲得林先生父女施以CPR急救，在救護車上電擊後心跳有恢復，送到卓醫院後意識不清經評估為心臟問題，插管後隨後緊急送彰基急診。
左先生於晚間初抵達時血壓高到200多，且有難治性心律不整問題，經急診部醫師會診心臟科醫師後，發現左先生呼吸衰竭、心律不整、急性心衰竭伴肺水腫及心因性休克，決定裝設葉克膜，並接受心臟內科心導管檢查。
心導管手術治療阻塞 順利從鬼門關救回裝設葉克膜後，果然如心臟科醫師評估的結果，左先生血壓開始下降甚至到量不到血壓的狀況，於是由心臟內科楊秉忠醫師進行心導管手術治療。
楊秉忠醫師說，左先生狀況非常嚴重，第一時間如果沒有人施以急救，可能在當下就救不回來了！雖然目前左先生腎功能受影響尚未完全恢復需洗腎，但意識清楚、行動自如，且心臟功能也已恢復，算撿回一條命。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52940
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