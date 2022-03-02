新台幣 574 萬元起　Mercedes-Benz EQS 將於今年第二季正式在台上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣賓士總裁畢立思 (Oliver Britz) 宣布 EQS 純電動旗艦房車正式在台展開接單。EQS 為 Mercedes-EQ 電動子品牌的旗艦房車作品，也是台灣賓士繼 EQC 後導入的第二款純電動產品。外觀方面，EQS 承襲 Vision AVTR 概念車的思維，車頭配置橫貫的 LED 導光條搭配多光束智慧型數位頭燈，車身曲線運用弓形設計 (One-bow Design) 搭配無接縫門把，使 EQS 450+ 擁有 0.20Cd 的風阻係數，至於 AMG EQS 53 4MATIC+ 則搭載包括直瀑式水箱罩、21 吋 AMG 五輻雙肋式輕合金輪圈及 AMG 專屬三道橫柵式鍍鉻飾條等套件，風阻係數來到 0.23Cd。尺碼部分，EQS 450+ 的車身長寬高分別是 5,216x1,953x1,512 (mm)，EQS 53 4MATIC+ 則為 5,223x1,953x1,515 (mm)，軸距同為 3,210mm。
EQS 450+
AMG E53 4MATIC+
EQS 450+
AMG E53 4MATIC+
電池與充電方面，EQS 車系均採用容量 107.8kWh 的鋰電池模組，其中 EQS 450+ 在 WLTP 標準下具備 770 公里的滿電最高續航里程，AMG EQS 53 4MATIC+ 則擁有 586 公里的滿電最高續航里程，DC 充電插座為 CCS，AC 充電插座則為 Type 2。
台灣賓士因應 EQ 電動車家族陸續引進，宣布自今年第二季起消費者可在國內 23 家授權展示中心體驗全新的 Mercedes-EQ 車款，並由 14 個授權服務廠佈建 DC 快充充電網路，而充電合作夥伴華城電能除原有 11 座充電站外，今年預計將新增 13 座，使年底前達到全國 38 座 DC 充電網。