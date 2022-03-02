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新台幣 574 萬元起　Mercedes-Benz EQS 將於今年第二季正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-02 18:25:40



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台灣賓士今日 3/2 選在 Bellavita 寶麗廣塲發表 EQS 純電動旗艦房車，預告將在今年第二季正式上市，引進編成與建議售價分別是 EQS 450+ PIONEER 先鋒版 (新台幣 574 萬元起，補貼後 553 萬)、PREMIUM 旗艦版 (新台幣 634 萬元起，補貼後 613 萬) 及 AMG EQS 53 4MATIC+ (新台幣 831 萬元起，補貼後 810 萬)，即日起開始預售。

台灣賓士總裁畢立思 (Oliver Britz) 宣布 EQS 純電動旗艦房車正式在台展開接單。
EQS 為 Mercedes-EQ 電動子品牌的旗艦房車作品，也是台灣賓士繼 EQC 後導入的第二款純電動產品。外觀方面，EQS 承襲 Vision AVTR 概念車的思維，車頭配置橫貫的 LED 導光條搭配多光束智慧型數位頭燈，車身曲線運用弓形設計 (One-bow Design) 搭配無接縫門把，使 EQS 450+ 擁有 0.20Cd 的風阻係數，至於 AMG EQS 53 4MATIC+ 則搭載包括直瀑式水箱罩、21 吋 AMG 五輻雙肋式輕合金輪圈及 AMG 專屬三道橫柵式鍍鉻飾條等套件，風阻係數來到 0.23Cd。尺碼部分，EQS 450+ 的車身長寬高分別是 5,216x1,953x1,512 (mm)，EQS 53 4MATIC+ 則為 5,223x1,953x1,515 (mm)，軸距同為 3,210mm。

EQS 450+

AMG E53 4MATIC+

內裝方面，EQS 於 PREMIUM 旗艦版及 AMG EQS 53 4MATIC+ 的前座導入橫向長度達到 141 公分的 MBUX Hyperscreen 螢幕，支援 8 核心 CPU 與 24GB RAM 的 MBUX 多媒體系統及數位化操作介面，至於 PIONEER 先鋒版則配置直立式 12.8 吋 OLED 超畫質觸控螢幕搭配 12.3 吋寬螢幕數位儀表，中控台採用黑色亮面鋼琴烤漆及環艙霧面黑色椴木。

EQS 450+

AMG E53 4MATIC+

動力配置方面，EQS 車系均採用永磁同步電動馬達，其中 EQS 450+ 為後輪驅動，可輸出 333hp 最大馬力及 568Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.2 秒完成，極速受電子限速為 210km/h；AMG EQS 53 4MATIC+ 為 AMG Performance 4MATIC+ 主動式四輪驅動，可輸出 658hp 最大馬力及 1,020Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.8 秒完成，極速受電子限速為 220km/h。

電池與充電方面，EQS 車系均採用容量 107.8kWh 的鋰電池模組，其中 EQS 450+ 在 WLTP 標準下具備 770 公里的滿電最高續航里程，AMG EQS 53 4MATIC+ 則擁有 586 公里的滿電最高續航里程，DC 充電插座為 CCS，AC 充電插座則為 Type 2。

台灣賓士因應 EQ 電動車家族陸續引進，宣布自今年第二季起消費者可在國內 23 家授權展示中心體驗全新的 Mercedes-EQ 車款，並由 14 個授權服務廠佈建 DC 快充充電網路，而充電合作夥伴華城電能除原有 11 座充電站外，今年預計將新增 13 座，使年底前達到全國 38 座 DC 充電網。

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