全新國產商用車　Hyundai Mighty 5 噸新車將於年底導入

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Hyundai 南陽實業今日宣布今年底引進國產 Mighty 5 噸新車。而在商用車款部分，已在 2 月搶先亮相的 Staria 預計 5 月正式與國人見面，今年底也預計引進國產 Mighty 5 噸新車，搭配現行販售的 7.8 噸車型讓現代商用車在 10 噸級以下產品線趨於完整。
主攻商務市場的 Hyundai Staria 預計 5 月正式與國人見面。在國內稱作柴油大霸王 Mighty 於 2016 年引進，目前提供長軸和超長軸兩種車型，主打歐化風格的外型設計，結合人性化理念的座艙擁有較日系車更舒適的駕乘感受。動力搭載 4.0 升渦輪柴油引擎，提供 170ps 最大馬力與 60 kgm 峰值扭力。在安全方面也具有 VDC 車輛動態控制系統、ABS 防鎖死煞車系統、ESC 電子車身穩定系統、TCS 循跡防滑控制系、EHS 坡道起步支援系統、HAB 緊急煞車力道輔助等。
商用車市場向來以日系車款為大宗，不過南陽實業自 2005 年起引進 Hyundai Truck & Bus 商用品牌後，主力車款 Porter 小霸王擁有不俗的佳績，相信引進 5 噸 Mighty 更能添增銷售動能。而現階段 Hyundai 已在全台建構 4 大經銷通路及 8 個經銷服務據點，鞏固售後維修服務品質，吸引講求耐用與經濟需求的商用車買家注意。