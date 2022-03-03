Polestar O2 Concept致力成為電動車中最美的敞篷跑車

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Polestar O2概念敞篷跑車同樣以集團最新的黏合式鋁合金平台打造，這組底盤擁有質輕、高強度、低成本的優勢，對於電動車而言不僅具備提升總行駛里程的效果，更為靈活的轉向反應搭配馬達即時的動力傳輸替駕駛帶來更為直接操駕感受，不過相較於採同底盤的Polestar 5而言，O2 Concept為了創造更靈活的操駕反應在軸距部分縮短了307mm，因此外觀也從四門改為雙門設計，頂篷採用全玻璃式車頂設計，斜背式的車頂線條讓車體輪廓呈現出三角形的絕美比例。
雖然O2 Concept外型採雙門設計，不過車艙是以2+2的座椅配置呈現，內裝所有的軟質飾板皆採用對環境友善的再生聚酯纖維材質，搭配其他的泡棉、3D針織纖維等布料的堆疊下建構出極為舒適的觸感及乘坐氛圍；內部配備也相當簡約，放眼所及除了中控台上的15吋觸控螢幕及面積不大的駕駛數位儀表外，僅可在中央扶手及方向盤兩側發現為數不多的實體按鍵。雖然Polestar並未說明O2 Concept搭載的動力系統為何，不過有趣的是它竟然配備有可拍攝影片的無人飛行機，這具無人機可在時速90 km/h內跟隨在車輛上方提供全方位的影像，實際用途可能不大，但畢竟這是輛概念車，創造話題才是它的首要考量。