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2022 年持續增進服務體系與保固內容　小改款 Volkswagen T-Roc 首次亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-03 13:25:40

台灣福斯今日 3/3 選擇在壹電視 「壹號攝影棚」舉辦新春媒體餐敘，首次亮相小改款 T-Roc，並表示 2021 年在成功引進 Tiguan、Golf、Polo 等 5 款新車後，在受到晶片短缺的影響之下，仍繳出銷售 11,060 輛以及 7.4% 的成長表現。另外值得一提的是 R 性能車款接單數也達到 1,155 張，佔總體配額的 8%，其中 Tiguan R 更成為德國以外市場市佔第一名，可見 R 車款深受國內消費者喜愛。

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而在 2022 年度計畫方面，台灣福斯將在第二季開始增加經銷團隊與據點，並持續推動數位科技服務提升客戶售後體驗，亦將啟動 Volkswagen AG 認證快捷保修站網站擴建計畫。而第二季也將推出 5~10 年延長保固計畫，擴增福斯人禮遇服務內容，透過數位工具優化保修服務，以及優化 Volkswagen APP 功能項目。

330 TSI R-Line Performance
在產品方面，台灣福斯將積極向原廠爭取生產配額，來消化累積的訂單加快交車速度。而今年上半年將率先推出 T-Roc 小改款車型，預計導入 280 TSI Style Design 與 330 TSI R-Line Performance 兩款車型等級，不過目前新車尚未認證，粗估 3 月底才會公布預售價接單。

280 TSI Style Design
至於電動車產品方面，考量政府措施與相關充電建設的步驟，台灣福斯表示仍在觀望當中，今年依舊會以現有的燃油車型為銷售主力，持續推出最新世代的產品，並優化經銷服務體系，提供優異服務品質降低擁車成本。

9.8 吋 Discovery Pro 觸控螢幕。
觸控式空調介面。
小改款 T-Roc 換上觸感較柔軟的中控台。
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