新台幣 152.8 萬元起　第二代 Subaru BRZ 正式在台上市

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台灣意美汽車方淑霞董事總經理 (圖前) 與陳唱集團陳駿鴻副董事長兼董事總經理暨意美集團執行長 (螢幕中) 共同見證第二代 Subaru BRZ 正式在台上市。第二代 BRZ 是在 2020 年 11 月時發表，仍為 Subaru 與 Toyota 共同開發的前置後驅水平對臥引擎跑車。在外觀部分較舊款更具張力，保險桿兩側的進氣孔設計相當搶眼，搭配全新的 LED 頭燈更顯炯炯有神。前葉子板連接車身底部也採用了通風口設計，能夠讓能從引擎室通過輪拱的空氣引導出來產生下壓力，同時配合外擴的後輪拱增加高速行駛的穩定性。
台灣意美汽車方淑霞董事總經理與第二代 Subaru BRZ 合影。車尾方面，第二代 BRZ 換上全新的 LED 導光尾燈組，加大面積以提升辨識度，尾廂蓋上也採用小型尾翼的設計，而牌照位置也向下移動，配合雙出尾管從後方看上去也更加飽滿。尺碼部分，第二代 BRZ 的車身長寬高分別是 4,265x1,775x1,310 (mm)，軸距為 2,575mm，車長較上一代增加 30mm，軸距增加 5mm，高度降低 10mm。
內裝方面，第二代 BRZ 採用水平式的中控台設計，配備全新的 7 吋數位儀表板與 8 吋多媒體系統，支援 Apple CarPlay™ 和 Android™Auto 以及 Bluetooth® 手機連結功能。座椅鋪陳上依舊維持 2+2 的設計，跑車化桶形座椅透過紅色線縫營造熱血氣息，可折疊的後座也具備一定的空間機能性。
安全防護方面，第二代 BRZ 標準配備 7 具 SRS 安全輔助氣囊、VDC 車身動態穩定控制系統、SRH 主動轉向式頭燈及 SRVD 後方車輛偵測警示系統，2.4 AT 車型增加 RAB 倒車自動煞車系統及 HBA 遠光燈輔助系統，也首度導入 EyeSight 智能駕駛安全輔助系統，帶來 ACC 主動車距控制定速巡航系統、PCB 預防碰撞自動煞車系統、LSW 車道偏擺警示系統、LDW 車道偏離警示系統、LVSA 前車駛離警示系統及 PCTM 預防碰撞油門控制系統共 6 大功能。
動力配置方面，第二代 BRZ 捨棄上一代採用的 2.0 升排氣量引擎，換上代號 FA24 的 2.4 升 DIT 水平對臥 4 缸自然進氣汽油引擎，於 7,000rpm 時可輸出 234ps 最大馬力，於 3,700rpm 時可輸出 25.5kg-m 峰值扭力，可搭配 6 速手排或 6 速手自排變速箱，驅動方式為後輪驅動，配置 Torsen® LSD 限滑差速器，原廠宣稱手排車型 0-100km/h 加速需時 6.3 秒完成，自排車型則需 6.9 秒。
底盤與車體方面，第二代 Subaru BRZ 沿用既有的平台打造，但透過新的材質應用，包括增加高張力鋼材使用比例與車體結構膠黏劑，增強焊點的表現來全面提升車身剛性，並分別在車頂、引擎蓋和前葉子板使用鋁合金材質，底盤也導入 Inner Frame 技術，讓副車架的前軸剛性提高 60%，後軸副車架則提昇 70%，整車抗扭曲剛性提昇 50%。同時首度導入 DP-EPS （Dual Pinion type Electric Power Steering）的轉向系統，以增進激烈操駕時的敏銳度。
雙門小跑車在國內市場雖然不算暢銷的級距，但也擁有穩定的銷售表現與愛好者，邁入第二世代的 BRZ 持續強調駕馭本質，並將動力與科技水準提昇，獲得不錯的接單表現，相信其雙生車 Toyota GR 86 後續的到來，有望互相拉抬氣勢。